Man City czy Arsenal? Guardiola ocenił wyścig po triumf w Premier League

Manchester City goni Arsenal w tabeli Premier League. Wygląda na to, że między nimi rozstrzygnie się walka o mistrzostwo Anglii. O szansach na tytułów mówił Pep Guardiola.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola przewiduje resztę sezonu w Premier League

Wielkimi krokami zbliża się kluczowa faza sezonu w Premier League. Do rozegrania pozostało jeszcze tylko jedenaście kolejek. Na ten moment najpoważniejszymi kandydatami do tytułu są dwie drużyny: Manchester City i Arsenal. Po 27. kolejkach różnica między nimi wynosi jedynie 2 punkty na korzyść Kanonierów. O walce o mistrzostwo mówił ostatnio Pep Guardiola.

– Obiecuję wam, że jestem z wami szczery. Jeszcze wiele rzeczy się wydarzy. Mam przeczucie, że nie wygramy wszystkich meczów. Nie wiem, jak jest w Arsenalu. Przeczuwam, że nie wygramy wszystkiego, takie jest moje przeczucie – mówił Pep Guardiola.

Guardiola nie przesądza, która z drużyn zdobędzie tytuł. Co więcej, uważa, że do końca sezonu jeszcze wiele się wydarzy. Warto dodać, że Manchester City zmierzy się z Arsenalem w bezpośrednim meczu w ramach 33. kolejki. Niewykluczone, że może ono rozstrzygnąć losy tytułu. Ponadto oba zespoły zagrają także w finale Carabao Cup, który odbędzie się (22 marca) na Wembley.

Pozostałe mecze Man City w Premier League:

Leeds United, Nottingham Forest, West Ham United, Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Aston Villa

Pozostałe mecze Arsenalu w Premier League: