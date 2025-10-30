Chelsea zatrzyma czołowego zawodnika? Rozpoczęto negocjacje

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Malo Gusto przedłuży kontrakt z Chelsea?

Malo Gusto dołączył do Chelsea dwa lata temu i choć początkowo nie zachwycał formą, z czasem okazał się znacznym wzmocnieniem zespołu The Blues. 22-letni prawy obrońca wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie ekipy prowadzonej przez Enzo Mareskę. Francuz często pełni rolę pierwszego wyboru na swojej pozycji, zwłaszcza że Reece James regularnie zmaga się z urazami. Dzięki swojej szybkości, zaangażowaniu oraz umiejętności gry ofensywnej Gusto stał się jednym z kluczowych elementów londyńskiej drużyny.

Jak informuje francuska stacja „RMC Sport”, Chelsea jest bardzo zadowolona z postawy Malo Gusto i planuje przedłużyć z nim kontrakt. Rozmowy pomiędzy przedstawicielami klubu a zawodnikiem już się rozpoczęły i zmierzają w pozytywnym kierunku. Obie strony wyrażają chęć dalszej współpracy, co sprawia, że podpisanie nowej umowy wydaje się jedynie kwestią czasu. Obecny kontrakt wahadłowego obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, jednak londyńczycy chcą zabezpieczyć jego przyszłość na jeszcze dłuższy okres.

Sześciokrotny reprezentant Francji, który może liczyć na podwyżkę wynagrodzenia, w barwach Chelsea rozegrał łącznie 96 spotkań i zaliczył 14 asyst. Jako zawodnik zespołu The Blues wstawił do swojej gabloty dwa trofea – za triumf w Lidze Konferencji oraz Klubowych Mistrzostwach Świata. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa wychowanka Olympique’u Lyon wynosi około 35 milionów euro. Rosnąca forma prawego obrońcy czyni go jednym z najbardziej perspektywicznych bocznych defensorów w Premier League.