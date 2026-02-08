Carrick zbiera pochwały. Piłkarz Manchesteru United nie kryje zachwytu

Manchester United odniósł czwarte zwycięstwo pod wodzą Michaela Carricka. Luke Shaw po spotkaniu nie krył zachwytu trenerem. Angielski defensor bardzo chwalił szkoleniowca Czerwonych Diabłów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Luke Shaw: Michael Carrick wie, czego potrzeba, aby wygrywać

Manchester United imponuje bardzo wysoką formę. Dobrą dyspozycję Czerwone Diabły złapały od momentu zatrudnienia Michaela Carricka. Zespół pod wodzą angielskiego szkoleniowca wygrał wszystkie ze swoich czeterech rozegranych spotkań. W ostatnim meczu zespół z Old Trafford w pewnym stylu pokonał Tottenham Hotspur (2:0).

Po spotkaniu Luke Shaw udzielił bardzo szczerej rozmowy. Angielski obrońca, cytowany przez serwis TribalFootball.com w samych superlatywach wypowiedział się o dotychczasowej współpracy z Michaelem Carrickiem. Zawodnik Manchesteru United mówił o piłkarskich osiągnięciach trenera, a także dodał, że wie, jak odnosić sukces.

– Michael Carrick wprowadził sporo zmian, ale najważniejsze jest to, że zna klub i wie dokładnie, czego potrzeba, aby wygrywać. Sporo tutaj osiągnął jako piłkarz i doskonale rozumie to środowisko – powiedział Luke Shaw.

– Wie dokładnie, jak wydobyć z nas to, co najlepsze i naprawdę to robi. Wygrywanie sprawia, że każdy czuje się lepiej, a nasza pewność siebie rośnie. To również zasługa codziennych wymagań, które nam stawi – dodał.

Manchester United w najbliższym meczu będzie mierzył się na wyjeździe z West Hamem United. To spotkanie odbędzie się już we wtorek, a pierwszy gwizdek rozbrzmi o 21:15.