Enrique otrzymał ofertę od Manchesteru United. Już odpowiedział

Manchester United skontaktował się z Luisem Enrique, aby zorientować się, czy hiszpański trener jest zainteresowany pracą na Old Trafford. 55-letni szkoleniowiec odrzucił jednak propozycję - donosi gazeta The i Paper.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique odmówił Manchesterowi United

Luis Enrique jest jednym z najlepszych trenerów na świecie, co udowodnił w poprzednim sezonie, kiedy Paris Saint-Germain pod jego wodzą sięgnęło po potrójną koronę. Przypomnijmy, że drużyna Les Parisiens triumfowała w Lidze Mistrzów, Ligue 1 oraz Pucharze Francji, przechodząc tym samym do historii europejskiej piłki. Nic więc dziwnego, że hiszpański szkoleniowiec wzbudza zainteresowanie największych klubów ze Starego Kontynentu.

Jak czytamy w brytyjskiej gazecie „The i Paper”, w ostatnim czasie z Enrique skontaktował się Manchester United. Włodarze z Old Trafford złożyli mu nieformalną ofertę przejęcia zespołu Czerwonych Diabłów od następnej kampanii, jednak 55-letni trener zdecydował się ją odrzucić.

W tej sytuacji angielski klub musi poszukać innych opcji lub rozważyć dłuższą współpracę z Michaelem Carrickiem, który obecnie pełni funkcję tymczasowego menedżera. 44-letni Anglik spisuje się bardzo dobrze, więc może otrzymać on stałą umowę od działaczy Manchesteru United.

Wszystko wskazuje na to, że mimo licznych spekulacji dotyczących przyszłości Luisa Enrique, będzie on kontynuował pracę w Paris Saint-Germain. Jego kontrakt z francuskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i niewykluczone, że wkrótce zostanie przedłużony. Doświadczony szkoleniowiec przed objęciem ekipy z Parc des Princes prowadził reprezentację Hiszpanii, Barcelonę, Celtę Vigo oraz Romę.