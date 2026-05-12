Papszun zgadza się z krytyką stylu Legii. „Chcemy grać lepiej, ale…”

09:07, 12. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa zainkasowała w weekend kolejne trzy punkty i wszystko wskazuje na to, że utrzyma się w Ekstraklasie. Wiele do życzenia pozostawia natomiast jej styl gry. Marek Papszun zgadza się z krytyką.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia wymęczyła kolejne zwycięstwo. Papszun się tłumaczy

Legia Warszawa dopisała w ten weekend do dorobku kolejne zwycięstwo. Tym razem okazała się lepsza od Bruk-Bet Termaliki, ogrywając rywala na wyjeździe 1-0. Gola na wagę trzech punktów zdobył w 19. minucie starcia Rafał Adamski.

Pod wodzą Marka Papszuna Wojskowi zanotowali bardzo duży awans w tabeli. Przejmował ją, gdy ta była w strefie spadkowej i poważnie groził jej spadek z Ekstraklasy. W tym momencie jest praktycznie pewna utrzymania w elicie.

Kibice narzekają jednak na styl gry, który opiera się głównie na indywidualnościach. Legia wygląda na ułożoną na murawie i stabilnie broni, ale zdecydowanie brakuje jej błysku w ofensywie. Papszun zgadza się z krytyką, jednocześnie broniąc swoich podopiecznych. Twierdzi, że w tym momencie drużyna postawiła w pełni na wynik, rezygnując z atrakcyjnego stylu.

– Oczywiście chcemy grać lepiej, ale dzisiaj trzeba też realnie oceniać nasze możliwości. Dla mnie najważniejsze jest to, że kiedy przychodziłem do Legii Warszawa, drużyna była na 18. miejscu, a dziś jest ósma. To jest dla mnie kluczowe. Resztę trzeba budować krok po kroku. Skoro udało nam się wyjść z tak trudnej sytuacji, to jako drużyna powinniśmy być mocniejsi i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski na przyszłość. Trzeba się dalej rozwijać i iść do przodu – wyjaśnił Papszun, cytowany przez portal Legia.net.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości