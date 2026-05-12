Papszun zgadza się z krytyką stylu Legii. „Chcemy grać lepiej, ale…”

Legia Warszawa zainkasowała w weekend kolejne trzy punkty i wszystko wskazuje na to, że utrzyma się w Ekstraklasie. Wiele do życzenia pozostawia natomiast jej styl gry. Marek Papszun zgadza się z krytyką.

Legia wymęczyła kolejne zwycięstwo. Papszun się tłumaczy

Legia Warszawa dopisała w ten weekend do dorobku kolejne zwycięstwo. Tym razem okazała się lepsza od Bruk-Bet Termaliki, ogrywając rywala na wyjeździe 1-0. Gola na wagę trzech punktów zdobył w 19. minucie starcia Rafał Adamski.

Pod wodzą Marka Papszuna Wojskowi zanotowali bardzo duży awans w tabeli. Przejmował ją, gdy ta była w strefie spadkowej i poważnie groził jej spadek z Ekstraklasy. W tym momencie jest praktycznie pewna utrzymania w elicie.

Kibice narzekają jednak na styl gry, który opiera się głównie na indywidualnościach. Legia wygląda na ułożoną na murawie i stabilnie broni, ale zdecydowanie brakuje jej błysku w ofensywie. Papszun zgadza się z krytyką, jednocześnie broniąc swoich podopiecznych. Twierdzi, że w tym momencie drużyna postawiła w pełni na wynik, rezygnując z atrakcyjnego stylu.

– Oczywiście chcemy grać lepiej, ale dzisiaj trzeba też realnie oceniać nasze możliwości. Dla mnie najważniejsze jest to, że kiedy przychodziłem do Legii Warszawa, drużyna była na 18. miejscu, a dziś jest ósma. To jest dla mnie kluczowe. Resztę trzeba budować krok po kroku. Skoro udało nam się wyjść z tak trudnej sytuacji, to jako drużyna powinniśmy być mocniejsi i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski na przyszłość. Trzeba się dalej rozwijać i iść do przodu – wyjaśnił Papszun, cytowany przez portal Legia.net.