Liverpool i Man Utd mają wspólny cel. Real nie zamierza ustępować

11:57, 28. marca 2026
Luka Pawlik Źródło:  Defensa Central

Liverpool i Manchester United mogą skusić się na transfer z udziałem zawodnika Realu Madryt. Ciekawe informacje na temat gracza przekazał portal Defensa Central.

Liverpool i Manchester United wykazują zainteresowanie Tchouamenim

Liverpool oraz Manchester United to dwie ekipy, które w tym sezonie miały rywalizować o najwyższe cele. Rzeczywistość jest jednak zgoła odmienna. Jednocześnie każdy z tych klubów chce wzmocnić się latem, aby poprawić jakość drużyny. Interesujące informacje na temat planów obu ekip przekazał serwis Defensa Central.

Źródło podało, że Liverpool i Manchester United wykazują zainteresowanie defensywnym pomocnikiem Realu Madryt. Na liście życzeń klubów znalazł się Aurelien Tchouameni. Obie ekipy mają być do tego stopnia zdeterminowane, że są w stanie zaoferować piłkarzowi zarobki na poziomie 12 milionów euro.

Interesujące jest jednak to, że przedstawiciele Los Blancos nie rozważają sprzedaży 26-letniego zawodnika. Tchouameni również nie zamierza opuszczać giganta La Liga. Jednocześnie warto odnotować, że władze Realu planują przedłużyć umowę Francuza.

Tchouameni w tej kampanii wystąpił jak na razie w 41 meczach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć w sobotę, 4 kwietnia. Real zmierzy się wówczas z Mallorką. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15.

Madrycka ekipa aktualnie w lidze hiszpańskiej jest wiceliderem z 69 punktami na koncie. Do pierwszej FC Barcelony traci cztery oczka.

