Liverpool w sobotę przekazał swoim kibicom bardzo ważną wiadomość. Mistrzowie Anglii ogłosili porozumienie z Ryanem Gravenberchem. Holenderski pomocnik złożył właśnie podpis pod nowym kontraktem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Oficjalnie: Ryan Gravenberch przedłużył kontrakt z Liverpoolem

Liverpool w piątkowy wieczór rozgrywał ważne spotkanie w Pucharze Anglii. Podopieczni Arne Slota mierzyli się na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers, które ostatnio ich pokonało (2:1). Teraz udało im się zrewanżować. Mistrzowie Anglii odnieśli zwycięstwo (3:1) i zapewnili sobie awans do kolejnej rundy.

Tymczasem w sobotnie popołudnie Liverpool przekazał ważną wiadomość. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pochwalono się porozumieniem z Ryanem Gravenberchem. Holenderski gwiazdor podpisał z mistrzami Anglii nową umowę, ale nie zdradzono szczegółów odnośnie jej długości.

W przeszłości negatywnie oceniano transfer Ryana Gravenbercha do Liverpoolu. Holenderski pomocnik trafił na Anfield Road po bardzo nieudanej przygodzie w Bayernie Monachium. Wydawało się, że topowe ligi nie są po prostu dla niego. 23-latek jednak doskonale odnalazł się na angielskich boiskach i dziś jest nie tylko gwiazdą swojego zespołu, ale również jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej lidze. Kibice The Reds mogą być szczęśliwi, że wychowanek Ajaxu Amsterdam zostaje na dłużej.

Ryan Gravenberch w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Liverpoolu. Reprezentant Oranje zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.