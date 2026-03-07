Liverpool dopiął swego. Gwiazda z nową umową

16:47, 7. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Liverpool

Liverpool w sobotę przekazał swoim kibicom bardzo ważną wiadomość. Mistrzowie Anglii ogłosili porozumienie z Ryanem Gravenberchem. Holenderski pomocnik złożył właśnie podpis pod nowym kontraktem.

Piłkarze Liverpoolu
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Oficjalnie: Ryan Gravenberch przedłużył kontrakt z Liverpoolem

Liverpool w piątkowy wieczór rozgrywał ważne spotkanie w Pucharze Anglii. Podopieczni Arne Slota mierzyli się na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers, które ostatnio ich pokonało (2:1). Teraz udało im się zrewanżować. Mistrzowie Anglii odnieśli zwycięstwo (3:1) i zapewnili sobie awans do kolejnej rundy.

Tymczasem w sobotnie popołudnie Liverpool przekazał ważną wiadomość. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pochwalono się porozumieniem z Ryanem Gravenberchem. Holenderski gwiazdor podpisał z mistrzami Anglii nową umowę, ale nie zdradzono szczegółów odnośnie jej długości.

W przeszłości negatywnie oceniano transfer Ryana Gravenbercha do Liverpoolu. Holenderski pomocnik trafił na Anfield Road po bardzo nieudanej przygodzie w Bayernie Monachium. Wydawało się, że topowe ligi nie są po prostu dla niego. 23-latek jednak doskonale odnalazł się na angielskich boiskach i dziś jest nie tylko gwiazdą swojego zespołu, ale również jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej lidze. Kibice The Reds mogą być szczęśliwi, że wychowanek Ajaxu Amsterdam zostaje na dłużej.

Ryan Gravenberch w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Liverpoolu. Reprezentant Oranje zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź