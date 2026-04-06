Liverpool rozważa rewolucję. To będzie szok w Premier League

Liverpool doznał dotkliwej porażki z Manchesterem City w Pucharze Anglii. W związku z tym władze The Red” coraz poważniej rozważają zwolnienie Arne Slota po sezonie - donosi "Football Insider".

Arne Slot pod coraz większą presją w Liverpoolu

Liverpool zatrudnił Arne Slota na początku sezonu 2024/2025. Holenderski menedżer w debiutanckiej kampanii poprowadził The Reds do mistrzostwa Anglii Jednak ostatnie miesiące uwypukliły problemy drużyny. Po 31. kolejkach Premier League mistrzowie Anglii zajmują dopiero 5. miejsce w tabeli.

Ponadto porażka z Manchesterem City (0:4) na Etihad Stadium w ćwierćfinale Pucharu Anglii jeszcze bardziej pogłębiła kryzys. – Myślę, że nie musicie mnie pytać o wynik, bo mówi sam za siebie. To niesamowicie rozczarowujące – przyznał Slot po meczu.

Choć The Reds wciąż walczą w Lidze Mistrzów, forma w Premier League pozostawia wiele do życzenia. Zbliżające się starcie z Paris Saint-Germain w 1/4 finału budzi wśród ekspertów i kibiców poważne wątpliwości co do szans Liverpoolu na sukces w europejskich rozgrywkach.

Klub planuje dokonać ostatecznej oceny pozycji Slota po zakończeniu sezonu, o czym informuje „Football Insider”. Kluczowym czynnikiem będzie utrzymanie miejsca premiującego udział w Lidze Mistrzów. Jeśli Liverpool nie zdoła awansować do europejskich rozgrywek, przyszłość Holendra na Anfield stanie pod znakiem zapytania, a klub będzie zmuszony szukać nowego menedżera. 47-letni Holender w trakcie kariery odpowiadał za wyniki Feyenoordu Rotterdam i AZ Alkmaar.