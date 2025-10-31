Liverpool zareagował na kryzys. Werdykt ws. Arne Slota

Liverpool wstrzymał rozmowy z Arne Slotem ws. nowego kontraktu - informuje Football Insider. Jest to efekt sześciu porażek w siedmiu ostatnich meczach. Mimo to zarząd w pełni ufa trenerowi.

Liverpool w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo Anglii, nie dając reszcie stawki żadnych szans. W bieżącej kampanii Premier League idzie im znacznie gorzej. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki The Reds przegrali sześć z siedmiu ostatnich spotkań. Aktualnie zajmują dopiero 7. miejsce w tabeli ze stratą siedmiu punktów do Arsenalu. Kanonierzy są liderem ligi angielskiej.

Winą za słabą formę zespołu został obarczony Arne Slot. Warto dodać, że latem Liverpool wydał prawie 500 milionów na nowych zawodników. Natomiast jak dotąd żaden z nich nie udowodnił, że jest wart zainwestowanych w niego pieniędzy. Co więcej, na obecną kadrę narzeka sam szkoleniowiec, twierdząc, że jest za krótka.

Na ten moment mało kto mówi otwarcie o zwolnieniu Slota. Jednak w klubie zdecydowali się na ruch, który dał dużo do myślenia w kwestii przyszłości 47-latka. Jak podaje Football Insider, na Anfield Road podjęto decyzję o wstrzymaniu rozmów na temat nowego kontraktu. Obecna umowa Holendra obowiązuje do czerwca 2027 roku. Przedłużenie miało być nagrodą za dobre wyniki i mistrzostwo.

Mimo wstrzymanych negocjacji serwis TBR Football informuje, że Arne Slot wciąż cieszy się zaufaniem zarządu. Wychodzi więc na to, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się radykalnych decyzji o zwolnieniu. Niemniej jednak po sezonie Liverpool z pewnością podda pracę Holendra szczegółowej ocenie i analizie.