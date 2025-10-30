Liverpool wydał 480 mln euro na transfery. Slot i tak narzeka

Liverpool wydał latem ogromną kwotę na wzmocnienia. Mimo tego The Reds radzą sobie poniżej oczekiwań, a Arne Slot nie jest zadowolony z kadry.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot narzeka na kadrę Liverpoolu

Liverpool wydał latem około krocie na transfery, jednak mimo ogromnych inwestycji drużyna spisuje się znacznie poniżej oczekiwań. Po porażce 0:3 z Crystal Palace w Pucharze Ligi Arne Slot otwarcie skrytykował jakość i głębię swojego zespołu.

– Zanim wyszedłem na murawę, zobaczyłem skład Manchesteru City na mecz ze Swansea. Nie mieli żadnego zawodnika z pierwszego składu, a mimo to wyglądało, jakby grali samymi podstawowymi piłkarzami – powiedział Holender.

– Wszyscy mówią, że mamy dużą kadrę. Kiedy graliśmy z Chelsea, oni mieli ośmiu nieobecnych, a mimo to mogli wystawić Estevão. My mamy czterech kontuzjowanych i musieliśmy rozpocząć mecz z czterema zawodnikami poniżej 19. roku życia. Po zmianach na boisku było już sześciu – dodał.

Słowa trenera mogą zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że Liverpool latem przeprowadził transfery o łącznej wartości około 450 milionów funtów, czyli ponad 480 milionów euro. Mimo to zespół przegrał sześć z ostatnich siedmiu spotkań i znajduje się w wyraźnym kryzysie. Nowe nabytki nie spełniają oczekiwań, a wielu zawodników, którzy jeszcze niedawno zapewniali drużynie tytuł mistrza Anglii, prezentuje się znacznie słabiej.

Angielskie media sugerują, że jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie w najbliższych tygodniach, pozycja Arne Slota może zostać poważnie zagrożona.