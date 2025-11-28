Liverpool może poprosić o pomoc Kloppa, aby uratować sezon

Jurgen Klopp może otrzymać telefon, aby wrócić do Liverpoolu w roli strażaka. Arne Slot i jego przyszłość to duży znak zapytania - donosi The Sub. W dłuższej perspektywie The Reds mają innego kandydata.

Jurgen Klopp zastąpi Slota?! Szokujące doniesienia z Anglii

Liverpool odniósł tylko trzy zwycięstwa z dwunastu ostatnich spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Aktualnie mają na swoim koncie serię trzech porażek z rzędu. Arne Slot i spółka nie dali rady w rywalizacji z PSV (1:4), Nottingham (0:3) i Man City (0:3). Fatalne wyniki sprawiły, że Arne Slot znalazł się pod dużą presją. Nie brakuje doniesień na temat potencjalnego zwolnienia.

O ewentualnych kandydatach pisze się w Anglii od kilku dni. W kontekście natychmiastowego objęcia zespołu padło nazwisko Ange Postecoglou. Nie zabrakło również informacji o trenerach, którzy mogą przejąć zespół po zakończeniu sezonu. W tym przypadku wyłoniła się kandydatura Juliana Nagelsmanna. Z kolei The Sun pisze o sensacyjnym scenariuszu z trenerem w roli strażaka.

Zdaniem brytyjskiego serwisu Liverpool może skontaktować się z Jurgenem Kloppem, aby uratował sezon. 58-latek pracował w klubie w latach 2015-2024. Pod jego wodzą The Reds wygrali m.in. Premier League oraz Ligę Mistrzów. Jego bilans to 489 spotkań, 304 zwycięstwa, 100 remisów i 85 porażek. Aktualnie były niemiecki szkoleniowiec pracuje jako dyrektor klubów ze stajni Red Bulla.

Po 12. kolejkach w Premier League podopieczni Arne Slota zajmują dopiero 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Na ten moment ich strata do lidera, czyli Arsenalu wynosi już 11 punktów. Z kolei w Lidze Mistrzów plasują się na 13. miejscu po 5. kolejkach.