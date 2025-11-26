Liverpool skontaktował się z nowym trenerem! Oto możliwy następca Slota

Liverpool przegrał osiem z jedenastu ostatnich meczów. Arne Slot znalazł się pod strzałem mediów. Z informacji serwisu "Bayern Space" wynika, że klub skontaktował się z Julianem Nagelsmannem.

Julian Nagelsmann może zostać nowym trenerem Liverpoolu

Liverpool po bardzo dobrym starcie, szybko złapał potężny kryzys. Z ostatnich jedenastu spotkań aż osiem zakończyło się porażką. Kiepskie wyniki odbiły się przede wszystkim na pozycji w Premier League. The Reds zajmują dopiero 12. miejsce ze stratą aż jedenastu punktów do lidera. Winą za zaistniałą sytuację został obarczony Arne Slot, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Co prawda na ten moment Liverpool nie zamierza go zwalniać, ale oczekuje natychmiastowej poprawy wyników. Mimo braku planów dot. zmiany menadżera zarządu klubu chce być przygotowany na każdą ewentualność. W związku z tym zaczęli badać dostępność innych szkoleniowców. Z informacji serwisu „Bayern Space” wynika, że skontaktowali się z agentem selekcjonera reprezentacji Niemiec.

Wygląda więc na to, że Julian Nagelsmann jest w orbicie zainteresowań Liverpoolu w przypadku zmiany trenera. Dyrektor sportowy, Richard Hughes rozmawiał z Volkerem Struthem, czyli agentem 38-latka. Trzeba zaznaczyć, że wymiana zdań miała charakter luźny i ostrożny. Jej celem było wybadania długoterminowych planów byłego trenera Bayernu Monachium.

Hughes został poinformowany, że Nagelsmann nie zamierza odchodzić z reprezentacji przed Mistrzostwami Świata. Ponadto jego umowa z tamtejszą federacją obowiązuje do 2028 roku. Co więcej, Liverpool może liczyć na pomoc Jurgena Kloppa w zatrudnieniu Nagelsmanna.

Warto dodać, że „Bayern Space” to źródło, które jako pierwsze informowało w przeszłości o możliwym transferze Floriana Wirtza do Liverpoolu. Ostatecznie ich wieści zostały potwierdzone, ponieważ ofensywy pomocnik latem przeniósł się na Anfield Road.