Liverpool traci młodą gwiazdę obrony. Fatalne informacje z Anfield

Liverpool przez dłuższy czas nie będzie mógł liczyć na obrońcę, którego latem pozyskał z Parmy. Informację na ten temat przekazał dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Giovanni Leoni

Giovanni Leoni z poważną kontuzją

Liverpool udanie rozpoczął nowy sezon Premier League, będąc aktualnie liderem rozgrywek. W każdym razie w defensywie ekipa z Anfield Road doznała ostatnio poważnego osłabienia. Konkretne wieści przekazał znany insider Fabrizio Romano.

Dziennikarz poinformował, że w trakcie meczu z udziałem The Reds i Southampton Giovanni Leoni zerwał więzadła krzyżowe. 18-latek będzie musiał zatem pauzować przez kilka miesięcy. Być może nawet przez pół roku.

Włoski defensor dołączył do Liverpoolu w sierpniu tego roku z Parmy. Angielski klub zapłacił za transfer zawodnika 35 milionów euro. Młodzieżowy reprezentant Włoch związał się z klubem z Premier League kontraktem obowiązującym do 2031 roku.

Z młodym zawodnikiem wiązane są duże nadzieje, choć w tej kampanii wystąpił jak dotąd tylko w jednym meczu. W poprzednim sezonie, jako gracz Gialloblu, zaliczył natomiast łącznie 17 spotkań w Serie A, spędzając na boisku ponad 1200 minut. Leoni strzelił w nich jednego gola, zobaczył trzy żółte kartki i jedną czerwoną.

Tymczasem w najbliższy weekend Liverpool rozegra kolejne spotkanie w Premier League. Będzie to jeden z trzech meczów przed reprezentacyjną przerwą. Na drodze drużyny Arne Slota stanie Crystal Palace. Mecz odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 16:00 na Selhurst Park. Będzie to już trzecia potyczka między tymi ekipami w tym roku.

Czytaj więcej: Gwiazda Liverpoolu strzeliła gola i… wyleciała z boiska. Chiesa nie wytrzymał