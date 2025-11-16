Konate tylko dla Liverpoolu? Zawodnik wyjawił, co naprawdę planuje

Ibrahima Konate to jeden z tych zawodników, których przyszłość w Liverpoolu jest według mediów bardzo niepewna. Sam zawodnik wyraził ostatnio konkretne stanowisko w tej sprawie.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Ibrahima Konate mówi wprost. Liverpool ma pierwszeństwo

Ibrahima Konate ma kontrakt ważny z Liverpoolem tylko do końca czerwca przyszłego roku. Tym samym już za kilka tygodni piłkarz będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnym nowym pracodawcą. Sam zainteresowany wprost wypowiedział się natomiast na temat medialnych spekulacji dotyczących jego przyszłości.

– Widziałem ostatnio wiele rzeczy w prasie. Nie wiem, skąd się to wzięło – powiedział Konate cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.

– Moi agenci kontynuują rozmowy z Liverpoolem. Mam nadzieję, że decyzja zostanie podjęta wkrótce i będę mógł ją ogłosić – podkreślił piłkarz.

Środkowy defensor trafił do ekipy z Anfield Road w lipcu 2021 roku z RB Lipsk. Liverpool wyłożył wówczas na transfer zawodnika 40 milionów euro. Jak na razie piłkarz ma na swoim koncie 148 występów w koszulce The Reds. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył cztery asysty.

Konaté jest dziś wyceniany na 55 milionów euro. 25-krotny reprezentant Francji jako zawodnik Liverpoolu wygrał mistrzostwo Premier League, a także triumfował w Pucharze Anglii i dwa razy w Carabao Cup.

Środkowy defensor okazję na poprawę swojego bilansu w angielskiej ekipie może mieć już 22 listopada. Liverpool zmierzy się wówczas z Nottingham Forest w roli gospodarza. Spotkanie zacznie się o godzinie 16:00.

