Sytuacja wydaje się jasna. Oto rywale, na których może trafić reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski najpewniej zagra w barażach o awans na mistrzostwa świata. Tymczasem profil Football Meets Data na X przekazał, kto może być w nich rywalem Biało-czerwonych.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Polski

To mogą być rywale reprezentacji Polski w barażach

Reprezentacja Polski wciąż ma teoretyczne szanse na bezpośredni awans na mundial, ale potrzebuje tak naprawdę cudu, aby coś takiego mogło mieć miejsce. Oprócz tego, że Biało-czerwoni muszą pokonać w poniedziałek Maltę i to z konkretną przewagą goli, to jednocześnie przegrać musiałaby Holandia, mierząca się z Litwą. Zatem realny scenariusz zakłada, że ekipa Jana Urbana będzie grać wiosną w barażach o awans na mistrzostwa świata. Tymczasem profil Football Meets Data na X przekazał konkretne wieści, kto może być rywalem polskiej drużyny w takich spotkaniach.

Według źródła na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że reprezentacja Polski przy losowaniu par play-off najprawdopodobniej trafi do I koszyka. To sprawia, że Biało-czerwoni mogą mierzyć się z drużynami, które znajdą się w IV koszyku. Po sobotnich starciach byłyby to takie ekipy jak: Szwecja, Rumunia oraz Irlandia Północna.

Co prawda wymienione drużyny obecnie w swoich grupach europejskich kwalifikacji są na niższych lokatach. W każdym razie kluczowe mają być osiągnięcia tych ekip w ostatniej edycji Ligi Narodów UEFA.

Wciąż natomiast niepewne jest, kto zajmie ostatnie miejsce w IV koszyku. Wygląda na to, że do końca rywalizować o nie będą Macedonia Północna oraz Walia. Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada w Zurychu, w siedzibie FIFA, o godzinie 13:00.

