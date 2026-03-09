Liverpool dogadał się z Alonso! Tylko jedno może uratować Slota

13:30, 9. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  OkDiario

Liverpool zawarł ustne porozumienie z nowym trenerem od przyszłego sezonu. Według serwisu OkDiario ma nim być Xabi Alonso. Co ciekawe, umowa zostanie zerwana, jeśli Arne Slot poprowadzi drużynę do zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso zostanie trenerem Liverpoolu, chyba że Slot wygra Ligę Mistrzów

Liverpool nie obroni mistrzostwa Anglii w sezonie 2025/2026. Matematycznie wciąż mają na to szanse, ale musiałby wydarzyć się cud, żeby tak się stało. Obecnie zajmują dopiero 6. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 48 punktów. Do końca rozgrywek pozostało jedynie dziewięć meczów. W najbliższym czasie The Reds zmierzą się w lidze z Tottenhamem, Brighton oraz Fulham.

Wciąż nie wiadomo, czy trenerem pierwszego zespołu w przyszłym sezonie będzie Arne Slot. Posada holenderskiego szkoleniowca wisi na włosku. Słaba postawa w Premier League oraz seria kiepskich wyników mocno nadszarpnęła zaufanie zarządu.

Z informacji serwisu Ok Diario wynika, że Liverpool zawarł słowne porozumienie z Xabim Alonso. To nie pierwszy raz, gdy były trener Realu Madryt jest łączony z powrotem na Anfield Road. Źródło zaznacza jednak, że sytuacja nie jest wcale przesądzona. The Reds zastrzegli sobie prawo do anulowania przedwstępnej umowy, jeśli Arne Slot wygra w tym sezonie Ligę Mistrzów.

Gdyby jednak doszło do zatrudnienia Xabiego Alonso, Hiszpan ma podpisać trzyletni kontrakt z klubem. Warto przypomnieć, że to kolejne podejście po 44-latka. W 2024 roku również byli nim zainteresowani, ale wtedy zdecydował się zostać w Bayerze Leverkusen.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź