Liverpool dogadał się z Alonso! Tylko jedno może uratować Slota

Liverpool zawarł ustne porozumienie z nowym trenerem od przyszłego sezonu. Według serwisu OkDiario ma nim być Xabi Alonso. Co ciekawe, umowa zostanie zerwana, jeśli Arne Slot poprowadzi drużynę do zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso zostanie trenerem Liverpoolu, chyba że Slot wygra Ligę Mistrzów

Liverpool nie obroni mistrzostwa Anglii w sezonie 2025/2026. Matematycznie wciąż mają na to szanse, ale musiałby wydarzyć się cud, żeby tak się stało. Obecnie zajmują dopiero 6. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 48 punktów. Do końca rozgrywek pozostało jedynie dziewięć meczów. W najbliższym czasie The Reds zmierzą się w lidze z Tottenhamem, Brighton oraz Fulham.

Wciąż nie wiadomo, czy trenerem pierwszego zespołu w przyszłym sezonie będzie Arne Slot. Posada holenderskiego szkoleniowca wisi na włosku. Słaba postawa w Premier League oraz seria kiepskich wyników mocno nadszarpnęła zaufanie zarządu.

Z informacji serwisu Ok Diario wynika, że Liverpool zawarł słowne porozumienie z Xabim Alonso. To nie pierwszy raz, gdy były trener Realu Madryt jest łączony z powrotem na Anfield Road. Źródło zaznacza jednak, że sytuacja nie jest wcale przesądzona. The Reds zastrzegli sobie prawo do anulowania przedwstępnej umowy, jeśli Arne Slot wygra w tym sezonie Ligę Mistrzów.

Gdyby jednak doszło do zatrudnienia Xabiego Alonso, Hiszpan ma podpisać trzyletni kontrakt z klubem. Warto przypomnieć, że to kolejne podejście po 44-latka. W 2024 roku również byli nim zainteresowani, ale wtedy zdecydował się zostać w Bayerze Leverkusen.