Liverpool wybrał następce Slota. Innych trenerów nie biorą pod uwagę

Liverpool po sezonie dokona analizy postępów w pracy Arne Slota. Jeśli zdecydują się go zwolnić, następcą zostanie Xabi Alonso. Inni trenerzy nie są brani pod uwagę - twierdzi serwis TeamTalk.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Xabi Alonso zostanie trenerem Liverpoolu, jeśli zwolnią Slota

Liverpool po sezonie, w którym został mistrzem Anglii, ma praktycznie znikome szanse na obronę tytułu. 48 punktów po 29. kolejkach i dopiero 6. miejsce w tabeli Premier League. Taki wynik na obecnym etapie rozgrywek jest uważany za niedopuszczalny. Strata do pierwszego Arsenalu wynosi aż 19 punktów. Arne Slot musi się liczyć z możliwym zwolnieniem.

Plotki o zwolnieniu Holendra to żadna nowość. W końcówce poprzedniego roku uratował posadę, poprawiając wyniki. Natomiast według najnowszych informacji serwisu TeamTalk jego przyszłość wyjaśni się dopiero po zakończeniu sezonu.

Praca Arne Slota oraz progres zespołu ma zostać starannie oceniony, gdy rozgrywki ligowe dobiegną końca. Właściciele przygotowali się na wszelki wypadek w sytuacji, gdyby trzeba było zmienić szkoleniowca. Nowym trenerem prawdopodobnie zostałby Xabi Alonso. Hiszpan to jedyny kandydat, który jest brany rzeczywiście pod uwagę na fotel opiekuna pierwszego zespołu The Reds.

Przypomnijmy, że Alonso na początku stycznia został zwolniony z Realu Madryt. Pracę stracił po porażce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii. Powodem były nie tylko niesatysfakcjonujące wyniki, ale również słabe relacje z większą częścią zawodników.

Alonso jako piłkarz był związany z Liverpoolem w latach 2004-2009. Dla drużyny z Anfield Road rozegrał 210 meczów.