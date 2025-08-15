Liverpool w piątkowy wieczór podejmował u siebie Bournemouth. Inauguracja nowego sezonu Premier League zakończyła się po myśli The Reds, którzy zwyciężyli rezultatem 4:2.

Liverpool pokonuje Bournemouth

W piątkowy wieczór zainaugurował nowy sezon Premier League. Tego dnia zaplanowane było jedno spotkanie, w którym Liverpool przed własną publicznością zmierzył się z Bournemouth. Mecz zapowiadał się niezwykle interesująco, ponieważ obie drużyny były dotychczas niezwykle aktywne podczas letniego okienka transferowego. Tuż przed pierwszym gwizdkiem The Reds ogłosili przyjście Giovanniego Leoni z Parmy Calcio.

Pierwsza odsłona rywalizacji na Anfield Road przyniosła mnóstwo emocji. Liverpool był stroną bardziej dominującą, ale Bournemouth nie pozostawało im dłużne. Finalnie na przerwę w lepszych nastrojach schodzili gospodarze. The Reds objęli prowadzenie w 37. minucie. A na listę strzelców wpisał się Hugo Ekitike, który tego lata przeniósł się do Anglii z Eintrachtu Frankfurt.

𝐋𝐢𝐯𝐞𝐫𝐩𝐨𝐨𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐢! 𝐇𝐮𝐠𝐨 𝐄𝐤𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐰𝐬𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐰 𝐭𝐲𝐦 𝐬𝐞𝐳𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞! ⚽



Na początku drugiej połowy Liverpool podwyższył prowadzenie. Do siatki trafił Cody Gakpo. Holender w swoim stylu ograł defensorów rywali i kąśliwym strzałem umieścił futbolówkę w bramce.

Gakpo podwyższa na 2:0! ⚽ Obrońcy tytułu jasno pokazują, że w wakacje nie próżnowali 💪



Kwadrans później ekipa Andoniego Iraoli odpowiedziała za sprawą Antoine’a Semenyo. Gwiazda Bournemouth z najbliższej odległości pokonała golkipera The Reds.

Semenyo z golem kontaktowym! Bournemouth powalczy jeszcze o punkty na Anfield? 👀



W 76. minucie Wisienki przeprowadziły zabójczą akcję, która dała im wyrównanie. A bohaterem został Antoine Semenyo, który tym samym ustrzelił dublet.

𝐒𝐄𝐌𝐄𝐍𝐘𝐎𝐎𝐎𝐎! 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐑𝐀𝐉𝐃! 𝐑𝐄𝐌𝐈𝐒 𝐍𝐀 𝐀𝐍𝐅𝐈𝐄𝐋𝐃! ⚽💪



Wydawało się, że rywalizacja zakończy się remisem. Jednak w samej końcówce Liverpool znów wyszedł na prowadzenie. A autorem zwycięskiego trafienia okazał się Federico Chiesa, który chwilę wcześniej pojawił się na placu gry. W samej końcówce do siatki trafił jeszcze Mohammed Salah. Tym samym The Reds sięgnęli po trzy punkty na inaugurację nowego sezonu Premier League.

Liverpool w kolejnym meczu czeka dużo trudniejsze zadanie, ponieważ ich rywalem będzie Newcastle United. Bournemouth natomiast podejmie Wolverhampton Wanderers.

Liverpool – Bournemouth 4:2

Ekitike (37′), Gakpo (49′), Chiesa (88′), Salah (90+4′) – Semenyo (64′, 76′)