Liverpool przed spotkaniem z Bournemouth ogłosił kolejny letni transfer. Nowym zawodnikiem The Reds został Giovanni Leoni. Włoch trafił na Anfield Road prosto z Parmy Calcio.

Oficjalnie: Giovanni Leoni wzmocnił Liverpool!

Liverpool nie zakończył jeszcze letniego okienka transferowego. Dotychczas mistrzowie Anglii byli niezwykle aktywnie na rynku, pozyskując wiele gwiazd. Na papierze jednak najciekawiej zapowiada się przyjście Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen. W ostatnich tygodniach trwa saga z udziałem Ibrahimy Konate i jego odejścia. Francuz ostatnio trafił na celownik FC Barcelony.

Tuż przed piątkowym meczem z Bournemouth kibice Liverpoolu otrzymali bardzo miłą niespodziankę. The Reds za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pochwalili się kolejnym transferem. Nowym zawodnikiem mistrzów Anglii został Giovanni Leoni, który przeniósł się do Premier League z Parmy Calcio.

Liverpool musiał dość głęboko sięgnąć do portfela, aby sprowadzić utalentowanego Włocha. Nieoficjalnie mówi się, że koszt transferu wyniósł około 35 milionów euro. The Reds wiążą olbrzymią przyszłość z defensorem. Warto zaznaczyć, że mistrzowie Premier League związali się z zawodnikiem długoterminowym kontraktem, którego szczegółów niestety nie ujawniono.

Giovanni Leoni w minionym sezonie Serie A był jednym z największych odkryć. Włoch dopiero w końcówce kampanii przebił się do wyjściowego składu Parmy Calcio, dla której zagrał w 17. upotkaniach. Udało mu się nawet strzelić jednego gola. Trafienie miało miejsce w starciu przeciwko Cagliari Calcio.