Liverpool – Arsenal. Wielki hit Premier League – przewidywane składy

Liverpool podejmie dzisiaj przed własną publicznością zespół Arsenalu. W hicie kolejki na murawie spotkają się prawdziwe gwiazdy. Oto przewidywane składy na mecz.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool konta Arsenal, przewidywane składy

Już dziś wieczorem czeka na nas niezwykle emocjonujący mecz angielskiej Premier League. W ramach trzeciej kolejki walki o mistrzostwo kraju, zmierzą się ze sobą dwie czołowe ekipy ligi. Liverpool podejmie bowiem na własnym stadionie zespół Arsenalu, a będzie to więc mecz mistrza z wicemistrzem Anglii. Emocji z pewnością nie zabraknie.

Wydaje się, że minimalnym faworytem tego starcia mogą być piłkarze Arne Slota, a to ze względu na fakt, że grają przed własną publicznością. W historii jednak wielokrotnie padał w tej rywalizacji remis, ale przede wszystkim spora liczba goli. Spodziewać można się więc bardzo dobrego starcia, które owocować będzie w sporą liczbę goli oraz groźnych uderzeń.

Oto przewidywane składy na mecz Liverpool – Arsenal w ramach 3. kolejki Premier League:

Liverpool: Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike.

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice – Madueke, Eze, Martinelli – Gyokeres.

