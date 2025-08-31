Liverpool – Arsenal. Wielki hit Premier League – przewidywane składy

Liverpool konta Arsenal, przewidywane składy
Już dziś wieczorem czeka na nas niezwykle emocjonujący mecz angielskiej Premier League. W ramach trzeciej kolejki walki o mistrzostwo kraju, zmierzą się ze sobą dwie czołowe ekipy ligi. Liverpool podejmie bowiem na własnym stadionie zespół Arsenalu, a będzie to więc mecz mistrza z wicemistrzem Anglii. Emocji z pewnością nie zabraknie.
Wydaje się, że minimalnym faworytem tego starcia mogą być piłkarze Arne Slota, a to ze względu na fakt, że grają przed własną publicznością. W historii jednak wielokrotnie padał w tej rywalizacji remis, ale przede wszystkim spora liczba goli. Spodziewać można się więc bardzo dobrego starcia, które owocować będzie w sporą liczbę goli oraz groźnych uderzeń.
Oto przewidywane składy na mecz Liverpool – Arsenal w ramach 3. kolejki Premier League:
Liverpool: Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike.
Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice – Madueke, Eze, Martinelli – Gyokeres.
