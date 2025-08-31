Chelsea finalizuje transfer pomocnika. Pozostały testy medyczne

Chelsea dopina ostatnie szczegóły w sprawie transferu Facundo Buonanotte z Brighton. W niedzielę pomocnik przejdzie testy medyczne w Londynie.

Facundo Buonanotte bliski przeprowadzki do Chelsea

Chelsea w obecnym sezonie pozostaje niepokonana. W trzech meczach Premier League zdobyła siedem punktów, a przed niedzielnym hitem Liverpool – Arsenal zajmuje fotel lidera. W ostatniej potyczce na Stamford Bridge przeciwko Fulham (2:0) klub stracił Liama Delapa. Były napastnik Ipswich Town, według trenera Enzo Mareski, będzie pauzował do dwóch miesięcy. Kontuzja Anglika przyczyniła się także do odmowy wypożyczenia Nicolasa Jacksona do Bayernu Monachium.

Mimo że do zamknięcia letniego okna transferowego zostało już mniej niż 48 godzin, działacze Chelsea pracują nad kolejnym wzmocnieniem ofensywy. Na Stamford Bridge ma trafić Facundo Buonanotte z Brighton & Hove Albion. Jak donosi Fabrizio Romano, oba angielski kluby osiągnęły już porozumienie w sprawie transferu ofensywnego pomocnika.

Argentyński reprezentant ma trafić do Londynu na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu po zakończeniu sezonu. W niedzielę 20-latek przejdzie testy medyczne, które będą ostatnim krokiem przed sfinalizowaniem umowy.

Facundo Buonanotte jest wychowankiem Rosario Central. Do Anglii przeniósł się na początku 2023 roku. Brighton zapłaciło za Argentyńczyka dokładnie 6 milionów euro. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Leicester City. W Premier League Buonanotte rozegrał 71 meczów, w których zdobył dziewięć bramek i dołożył cztery asysty. Obecnie portal Transfermarkt.de wycenia pomocnika na 20 mln euro.