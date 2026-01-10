Kto nowym trenerem Manchesteru United?! Klub ma mocnego faworyta

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United ma zdecydowanego faworyta

Manchester United w ostatnich latach z całą pewnością nie może powiedzieć, że stawia na stabilizację w sztabie szkoleniowym. Właściwie Czerwone Diabły są zaprzeczeniem tej filozofii, bowiem od 2020 roku zespół prowadziło siedmiu szkoleniowców, w tym trzech tymczasowych. Po ostatnim zwolnieniu Rubena Amorima nie ma więc innej opcji, niż fakt, że wkrótce ta lista się wydłuży i pojawi się na niej ósme nazwisko.

Kto jednak zostanie nowym trenerem Manchesteru United po Amorimie? Tutaj kandydatów jest sporo. W ostatnim czasie mówiło się chociażby o Carlo Ancelottim, ale ta opcja wydaje się być mało realna. Według informacji przekazanych przez Marka Brusa z „CaughtOffside”, zdecydowanym faworytem do objęcia zespołu jest Oliver Glasner. Szkoleniowiec Crystal Palace ma odejść latem ze swojego klubu i wówczas mógłby poprowadzić United. Z pewnością byłby to ciekawy ruch patrząc na wyniki zespołu z Londynu w tym sezonie.

Wspomniany wyżej dziennikarz jednak zaznacza także, że Manchester United bada cały czas dostępność Thomasa Tuchela i możliwość jego zatrudnienia może mieć kluczowy wpływ. Kolejną opcją jest Enzo Maresca, który na początku roku pożegnał się z Chelsea. Z kolei Luis Enrique, który jeszcze jakiś czas temu był łączony z klubem, nie jest już brany pod uwagę.

Zobacz także: Nie tylko Man Utd. Gallagher na radarze kolejnego klubu