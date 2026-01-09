Man United stworzył listę życzeń. Trzy wielkie nazwiska. Jest Ancelotti

19:25, 9. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Daily Star

Manchester United zatrudni nowego trenera na stałe dopiero od przyszłego sezonu. Według serwisu Daily Star na liście życzeń są trzy duże nazwiska. Wśród nich jest Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti, Tuchel i Pochettino na liście życzeń Man United

Manchester United po zwolnieniu Rubena Amorima zdecydował, że nie zatrudnią od razu trenera na stałe. W najbliższym czasie mają przedstawić szkoleniowca, który poprowadzi zespół do końca sezonu. Aktualnie tymczasowo za wyniki odpowiada Darren Fletcher. Natomiast w gronie faworytów do pracy na Old Trafford wymienia się Ole Gunnara Solskjaera oraz Michaela Carricka.

W międzyczasie, gdy trwają rozmowy z kandydatami na tymczasowego trenera, Czerwone Diabły stworzyły listę życzeń menedżerów, którzy mogą przejąć drużynę w nadchodzące lato. W notesie dyrektorów znalazły się trzy bardzo duże nazwiska.

Jak podaje Daily Star jedna z opcji to Carlo Ancelotti, czyli selekcjoner reprezentacji Brazylii. Popularny „Carletto” jeszcze w poprzednim sezonie prowadził Real Madryt. Canarinhos przejął w czerwcu, podpisując kontrakt do Mistrzostw Świata 2026. Druga opcja to Thomas Tuchel, który również przygotowuje się do mundialu, ale z reprezentacją Anglii. Wcześniej pracował m.in. w Chelsea, PSG i Bayernie. Trzeci kandydat to Mauricio Pochettino, który w przeszłości był już łączony z Manchesterem United. On również pracuje jako selekcjoner, ale reprezentacji USA, czyli gospodarza nadchodzącego Pucharu Świata.

Wszystkich kandydatów łączy fakt, że obecnie pracują z drużynami narodowymi. W związku z tym do Manchesteru United mogliby dołączyć dopiero po zakończeniu Mistrzostw Świata. Aktualnie Czerwone Diabły zajmują 7. miejsce w Premier League.

