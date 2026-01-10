Nie tylko Man Utd. Gallagher na radarze kolejnego klubu

Manchester United od dłuższego czasu wykazuje zainteresowanie Connorem Gallagherem. Tymczasem według talkSPORT klub z Old Trafford może zostać uprzedzony przez ligowego rywala.

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Aston Villa też planuje ruszyć po Connora Gallaghera

Manchester United ma zamiar wzmocnić się w środku pola. Przez długi czas wydawało się, że idealnym kandydatem do gry w ekipie z Old Trafford jest Conor Gallagher, doskonale znający realia Premier League. Tymczasem nowe wieści na temat 25-latka przekazał talkSPORT.

Źródło przekonuje, że ostatecznie plany Czerwonych Diabłów może pokrzyżować Aston Villa. Władze tego klubu również wykazują zainteresowanie 22-krotnym reprezentantem Anglii. Zespół z Birmingham ma być gotowy na to, aby wypożyczyć wychowanka Chelsea z opcją transferu definitywnego po zakończeniu sezonu.

Gallagher wydaje się szczęśliwy w Atlético Madryt. W każdym razie, gdyby pojawiła się szansa powrotu do Premier League, piłkarz mógłby poważnie rozważyć takie rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że taki ruch mógłby zwiększyć jego szanse na powołanie do reprezentacji Anglii na mundial w Ameryce Północnej w tym roku.

Środkowy pomocnik trafił do zespołu z La Liga w sierpniu 2024 roku z Chelsea za 42 miliony euro. W obecnym sezonie zawodnik wystąpił jak na razie w 27 meczach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył jedną asystę. Okazję na poprawę swojego bilansu Gallagher może mieć już w najbliższy wtorek. Wówczas jego drużyna zmierzy się w 1/8 finału Pucharu Króla z Deportivo La Coruña. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00.