Koszmarny błąd Ramsdale’a. Tak Arsenal stracił gola [WIDEO]

Mikel Arteta w meczu z Brentford nie mógł wystawić Davida Rayi

Aaron Ramsdale wybiegł w pierwszym składzie Arsenalu

Anglik zaliczył fatalny błąd w końcówce pierwszej połowy

Aaron Ramsdale z fatalnym błędem w meczu z Brentford

W 28. kolejce Premier League nie mógł wziąć udziału David Raya, bramkarz Arsenalu. Wszystko przez przepisy, które nie pozwalają wypożyczonym piłkarzom na występy przeciwko nominalnym klubom.

W tej sytuacji Mikel Arteta w meczu z Brentford musiał zdecydować się na rezerwowego golkipera, którym jest Aaron Ramsdale. Anglik nie jest zadowolony ze swojej pozycji w klubie i była to dla niego świetna okazja do zmiany sytuacji. Jednak w samej końcówce pierwszej połowy 25-latek zbyt długo zwlekał z wybiciem piłki, co doskonale wykorzystał Yoane Wissa. Ten błąd z pewnością nie pomoże bramkarzowi.

Po czymś takim Aaron Ramsdale nie zagrzeje miejsca w bramce Arsenalu. Fatalne zagranie angielskiego bramkarza. pic.twitter.com/kbi27R5Sc9 — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) March 9, 2024

