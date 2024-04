Miedź Legnica – Znicz Pruszków: typy, kursy, zapowiedź (28.04.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Radosław Majewski

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: przewidywania

Drugim niedzielnym starciem na boiskach Fortuna 1. ligi będzie rywalizacja w Legnicy. Miejscowa Miedź na własnym terenie podejmie Znicz Pruszków. Czysto na papierze delikatnym faworytem wydaje się ekipa Ireneusza Mamrota, choć beniaminek spod Warszawy udowodnił przed tygodniem, że potrafi urwać nawet trzy punkty dużo silniejszym od siebie zespołom. Niemniej patrząc na aktualną formą obu ekip i całokształt dotychczasowego sezonu, to w tym meczu trudno postawić na zwycięstwo któregoś z zespołów. Dlatego mój typ na tę rywalizację: Remis.

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: ostatnie mecze

Goście z Pruszkowa przystępują do tej rywalizacji po sensacyjnej wygranej nad faworyzowaną Arką Gdynia. W meczu u siebie podopieczni Mariusza Misiury sprawili ogromną niespodziankę i wynikiem 2:0 pokonali zespół, który jest właściwie o krok od awansu do Ekstraklasy. Z kolei gospodarze, czyli gracze Miedzi Legnica ulegli w wyjazdowej batalii z Wisłą Płock 1:2. Tym samym ich szanse na grę w barażach nieco spadły, choć trzeba zaznaczyć, że wciąż są dość duże, a do tego mają oni dogodny terminarz.

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi drużynami padł wynik 1:1. Z kolei wcześniejsze spotkania miały miejsce dawno temu, bowiem w roku 2017. Wówczas na własnym terenie pewnie, bo 2:0 zwyciężyła Miedź, a zaś na wyjeździe padł rezultat 0:0.

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: kursy bukmacherskie

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: przewidywane składy

Miedź Legnica: Mądrzyk – Niewulis, Drzazga, Kostka, Tront, Kaczmarski, Carolina, Mijusković, Bogacz, Edu, Antonik

Znicz Pruszków: Mleczko – Yukhymovych, Tkachuk, Grudziński, Kendzia, Majewski, Nagamatsu, Nowak, Moskwik, Tabara, Krajewski

Miedź Legnica – Znicz Pruszków: transmisja

Mecz Miedź Legnica – Znicz Pruszków odbędzie się w niedzielę (28 kwietnia) o godzinie 15:00. Mecz można obejrzeć na platformie Polsat Box Go.

