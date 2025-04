Kiwior oceniony przez Artetę. “Za każdym razem”

Jakub Kiwior zaliczył blisko 80 minut we wtorkowym spotkaniu Arsenal - Fulham. Po meczu reprezentant Polski został oceniony przez Mikela Artetę.

Kiwior z szansą na regularną grę?

Arsenal w 30. kolejce Premier League zmierzył się z Fulham. Dla Kanonierów było to pierwsze spotkanie po przerwie na mecze reprezentacji, natomiast The Cottagers trzy dni wcześniej podejmowali Crystal Palace w ćwierćfinale Pucharu Anglii. The Gunners wygrali 2:1, ale Mikel Arteta nie uniknął zmartwień. W 16. minucie Gabriel Magalhaes został zmuszony zejść z boiska. Kontuzjowanego Brazylijczyka zastąpił Jakub Kiwior.

Polski obrońca spędził na murawie 80 minut, łącznie z doliczonym czasem gry. Niestety, Arsenal z Kiwiorem w składzie nie zdołał zachować czystego konta – w samej końcówce pojedynku na The Emirates do siatki gospodarzy trafił Rodrigo Muniz. Mimo tego 25-latek raczej nie miał większych powodów do zmartwień. Po meczu Mikel Arteta wypowiedział się na temat reprezentanta Biało-Czerwonych:

– Dobrą rzeczą w Jakubie jest to, że jest bardzo niezawodny. Za każdym razem, gdy go potrzebujemy, zawsze jest dostępny. Wykonuje swoją pracę. Prosimy go, aby grał jako lewy środkowy obrońca, prawy, lewy obrońca. Zawsze ma uśmiech na twarzy – powiedział Hiszpan, cytowany przez Connora Humma.

Kiwior nie może liczyć na miejsce w podstawowym składzie, jednak wobec kolejnych absencji w defensywie Arsenalu, jego szanse na grę znacznie wzrosły. Niewykluczone, że Polak pojawi się w wyjściowej jedenastce w sobotniej potyczce z Evertonem.