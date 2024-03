Kiwior nie może trafić na ławkę! Apel dawnego gracza Arsenalu

Lee Dixon zaapelował do menedżera Artety w sprawie Jakuba Kiwiora. Były piłkarz Arsenalu prosi Hiszpana, by ten nie sadzał Polaka na ławce rezerwowych, gdy zdolny do gry będzie ponownie Ołeksandr Zinczenko.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior to odkrycie tego sezonu

Polak notuje znakomite noty w Arsenalu

Lee Dixon prosi Artetę, by ten nie sadzał Polaka na ławce

Apel w sprawie Jakuba Kiwiora

Jakub Kiwior wykorzystał szansę, którą niedawno dał mu Mikel Arteta. Hiszpański szkoleniowiec postawił na Polaka, gdy nie miał do dyspozycji żadnego nominalnego lewego obrońcy. Obecnie Kiwior znajduje się w wysokiej formie i chwalą go zarówno eksperci, jak i dziennikarze.

Lee Dixon, dawny gracz Kanonierów, uważa, że Polak powinien utrzymać miejsce w składzie nawet po powrocie podstawowego defensora, Ołeksandra Zinczenki. Zaapelował w tej sprawie do Mikela Artety, mówiąc, że nasz rodak powinien zostać w składzie tak długo, jak będzie spisywać tak solidnie jak do tej pory. Nie powinien tego zmienić sam powrót Zinchenki.

– Sądzę, że czasami ludzie mają wątpliwości, gdy wpisuje się go na listę zawodników. Ale tylna czwórka wypada dobrze, gdy Kiwior gra po lewej stronie. Jakub sprawia, że defensywa wygląda bardziej solidnie. A do tego jest wciąż wystarczająco dobrym zawodnikiem, aby wskakiwać do środka pola, gdy go tam potrzebują – dodał Dixon.