Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal finalizuje transfer Kepy z Chelsea

Arsenal jest na ostatniej prostej w rozmowach z Chelsea w sprawie transferu Kepy Arrizabalagi. Hiszpański bramkarz ma kosztować zaledwie 5 milionów funtów, co jest zapisane w jego klauzuli odejścia. Porozumienie z zawodnikiem jest już niemal dopięte, a klub z Emirates Stadium jest pod wrażeniem determinacji Kepy, by dołączyć do zespołu i rywalizować o miejsce w bramce.

30-letni bramkarz spędził ostatni sezon na wypożyczeniu w Bournemouth, gdzie był podstawowym zawodnikiem Andoniego Iraoli. Rozegrał 35 spotkań i pomógł klubowi osiągnąć najlepszy wynik w historii występów w Premier League. Teraz, Arsenal postanowił sięgnąć po doświadczonego golkipera, który ma pełnić rolę zmiennika dla Davida Rayi.

Kepa trafił do Chelsea w 2018 roku z Athletic Club za rekordowe 71,8 miliona funtów – do dziś jest to najwyższa kwota zapłacona za bramkarza. Choć nie spełnił pokładanych w nim nadziei, w ostatnich latach odbudował swoją formę. Przed wypożyczeniem do Bournemouth podpisał nowy kontrakt z Chelsea, który zawierał obniżkę wynagrodzenia oraz wspomnianą klauzulę wykupu.

W Arsenalu Hiszpan ma podpisać długoletnią umowę i pełnić rolę zmiennika Rayi, ale nie wyklucza walki o wyjściowy skład. Dla Kanonierów to rozsądne wzmocnienie kadry przed intensywnym sezonem, a dla Kepy – szansa na stabilizację i powrót do elity.