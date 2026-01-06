Jednak nie Manchester City. Ten klub może przejąć Maresca

Enzo Maresca może wrócić do Premier League szybciej, niż zakładano. Jak podaje Gianluca Di Marzio, włoski taktyk miałby przejąć Manchester United. To niemały zwrot akcji, ponieważ ostatnio był łączony z rywalem Czerwonych Diabłów, czyli Man City.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester, ale nie City – Maresca łączony z posadą trenera United

Enzo Maresca z dniem 1 stycznia 2026 roku został bez pracy. Jak grom z jasnego nieba na kibiców The Blues spadła wiadomość, że Włoch przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Była to o tyle zaskakująca decyzja, że pół roku wcześniej Chelsea pod jego wodzą wygrała Ligę Konferencji, a także Klubowe Mistrzostwa Świata. Na dodatek w Premier League zajmowali wysokie miejsce w TOP5.

Pojawiają się plotki, że Chelsea zwolniła Mareskę, ponieważ ten dwukrotnie spotkał się z władzami Manchesteru City. 45-latek jest przymierzany do roli następcy Pepa Guardioli na Etihad Stadium. Podobno posada czeka na niego od nowego sezonu.

Sensacyjne informacje przekazał Gianluca Di Marzio. Jego zdaniem Enzo Maresca na prawdę może przenieść się do Manchesteru, ale nie City. Dziennikarz ujawnił, że jego rodak jest jednym z kandydatów do zastąpienia Rubena Amorima w Man United. Czerwone Diabły w poniedziałek postanowiły rozstać się z Portugalczykiem. Powodem były nie tyle wyniki sportowe, co wypowiedzi na konferencji.

Zwolennikiem zatrudnienia Mareski jest obecny prezes Man United – Omar Berrada. Obaj panowie znają się z czasów wspólnej pracy w Manchesterze City, gdzie Włoch był najpierw trenerem drużyny do lat 23, a potem asystentem Pepa Guardioli.