Ruben Amorim poznał decyzję. Manchester United reaguje

Ruben Amorim został w poniedziałek zwolniony z Manchesteru United. Tymczasowym menedżerem zostanie Darren Fletcher - przekazał David Ornstein z "The Athletic".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United zwolnił Rubena Amorima

Ruben Amorim, który objął stanowisko menedżera Manchesteru United w listopadzie 2024 roku i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku, został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. Portugalczyk został poinformowany o decyzji klubu. W miniony weekend Czerwone Diabły zremisowały z Leeds United (1:1).

Przed przyjściem na Old Trafford, Amorim prowadził między innymi Sporting Lizbona i SC Braga. Oczekiwania wobec Portugalczyka były spore, jednak obecny sezon Premier League okazał się rozczarowujący. Po 20. kolejkach, Czerwone Diabły zajmują 6. miejsce w tabeli, tracąc aż 17 punktów do liderującego Arsenalu.

Według doniesień Davida Ornsteina z „The Athletic”, decyzja o zwolnieniu Amorima była wynikiem pogorszenia się relacji między trenerem a klubem w ostatnich tygodniach. W międzyczasie zarząd Manchesteru United postanowił powierzyć drużynę tymczasowo Darrenowi Fletcherowi.

Już 7 stycznia Manchester United zagra na wyjeździe z Burnley w ramach 21. kolejki Premier League, a następnie zmierzy się z Brighton & Hove w 1/32 finału Pucharu Anglii.