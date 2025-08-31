Jack Grealish błyszczy w Premier League. Start marzeń pomocnika

Jack Grealish z Evertonu osiągnął niezwykły wyczyn w Premier League. Pomocnik jest dopiero drugim zawodnikiem w historii ligi, który zanotował więcej niż jedną asystę w każdym ze swoich dwóch pierwszych występów w barwach nowego klubu - podała "Opta"

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Imponująca statystyka Jacka Grealisha w Evertonie

Jack Grealish zamienił latem tego roku Manchester City na Everton. Pomocnik został wypożyczony na Hill Dickinson z opcją wykupu za 50 milionów euro po zakończeniu sezonu. Poprzednie cztery lata były dla 29-latka pochodzącego z Birmingham okresem rozczarowań.

Sprowadzony za około 120 milionów euro z Aston Villi Grealish w 157 meczach zdobył zaledwie 17 bramek i zaliczył 23 asysty na Etihad Stadium. W końcu postanowił spróbować swoich sił w nowym klubie, a transfer do The Toffees okazał się strzałem w dziesiątkę.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W swoim pierwszym meczu przeciwko Leeds United (0:1) wszedł na boisku na ostatnie 20 minut, ale już w kolejnym spotkaniu z Brighton znalazł się w podstawowym składzie i zanotował dwie asysty. W kolejnym meczu przeciwko Wolverhampton Wanderers dorzucił kolejne dwa kluczowe podania. Obecnie Everton z dorobkiem sześciu punktów zajmuje wysokie piąte miejsce w tabeli Premier League.

2 – Jack Grealish at Everton is only the second player to register multiple assists in each of his first two Premier League starts for a club (2 vs Brighton, 2 vs Wolves), along with Jeremy Goss for Norwich in August 1992. Impact. pic.twitter.com/fIjuLIGtaz — OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2025

Do tej pory w historii Premier League tylko Jeremy Goss z Norwich w sierpniu 1992 roku osiągnął podobny wyczyn. Start Grealisha w barwach Evertonu pokazuje, że pomocnik szybko odnalazł się w nowym środowisku i może stać się kluczową postacią ofensywy The Toffees.