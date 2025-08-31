Jack Grealish błyszczy w Premier League. Start marzeń pomocnika

12:35, 31. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Opta

Jack Grealish z Evertonu osiągnął niezwykły wyczyn w Premier League. Pomocnik jest dopiero drugim zawodnikiem w historii ligi, który zanotował więcej niż jedną asystę w każdym ze swoich dwóch pierwszych występów w barwach nowego klubu - podała "Opta"

Jack Grealish
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Imponująca statystyka Jacka Grealisha w Evertonie

Jack Grealish zamienił latem tego roku Manchester City na Everton. Pomocnik został wypożyczony na Hill Dickinson z opcją wykupu za 50 milionów euro po zakończeniu sezonu. Poprzednie cztery lata były dla 29-latka pochodzącego z Birmingham okresem rozczarowań.

Sprowadzony za około 120 milionów euro z Aston Villi Grealish w 157 meczach zdobył zaledwie 17 bramek i zaliczył 23 asysty na Etihad Stadium. W końcu postanowił spróbować swoich sił w nowym klubie, a transfer do The Toffees okazał się strzałem w dziesiątkę.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W swoim pierwszym meczu przeciwko Leeds United (0:1) wszedł na boisku na ostatnie 20 minut, ale już w kolejnym spotkaniu z Brighton znalazł się w podstawowym składzie i zanotował dwie asysty. W kolejnym meczu przeciwko Wolverhampton Wanderers dorzucił kolejne dwa kluczowe podania. Obecnie Everton z dorobkiem sześciu punktów zajmuje wysokie piąte miejsce w tabeli Premier League.

Do tej pory w historii Premier League tylko Jeremy Goss z Norwich w sierpniu 1992 roku osiągnął podobny wyczyn. Start Grealisha w barwach Evertonu pokazuje, że pomocnik szybko odnalazł się w nowym środowisku i może stać się kluczową postacią ofensywy The Toffees.

POLECAMY TAKŻE

David Moyes - trener Evertonu
Everton wygrał wyścig o wielki talent. Bardzo duży transfer
Ronald Araujo oraz Hector Fort
Barcelona rozstanie się z defensorem? Dwa kluby Premier League gotowe na transfer
Everton - Southampton
Wielki transfer Evertonu. Blisko 50 mln za talent z Championship