Ruben Amorim nie notuje najlepszych wyników za sterami Manchester United. Czy Portugalczyk powinien obawiać się o swoją posadę? W tej kwestii wypowiedział się sir Jim Ratcliffe.

News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim (Manchester United - Sunderland)

Amorim i Man United – ile potrwa ta relacja?

Manchester United prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. I to pomimo trzech wielkich transferów, przeprowadzonych przed sezonem. Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo i Matheus Cunha nie odmienili losów Czerwonych Diabłów. Ruben Amorim po raz kolejny znalazł się na cenzurowanym.

Media sugerowały, że jeżeli 20-krotny mistrzowie Anglii nie zdołają pokonać Sunderlandu, Portugalczyk pożegna się z pracą. Chociaż Manchester wygrał 20 z beniaminkiem, notowania Amorima wcale znacząco nie wzrosły. Czy 40-latek może spać spokojnie? Jeżeli wierzyć właścicielowi klubu, były szkoleniowiec Sportingu nie powinien zastanawiać się nad swoją przyszłością na Old Trafford.

– Tak. Dam mu trzy lata, bo nic nie dzieje się z dnia na dzień – powiedział sir Jim Ratcliffe w wywiadzie dla The Business Podcast. To oczywiście nie oznacza, że Amorim, bez względu na wszystko, faktycznie będzie pracował w United do końca kontraktu, a więc do 30 czerwca 2027 roku. Jednak słowa brytyjskiego biznesmena sugerują, że portugalski trener otrzymał spory kredyt zaufania.