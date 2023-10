Guardiola zabrał głos ws. Złotej Piłki. “Chcę, żeby to miał”

Źródło: Four Four Two

IMAGO / Stefanos Kyriazis Na zdjęciu: Guardiola i Haaland

Już 30 października dowiemy się, kto zgarnie prestiżową nagrodę Złotej Piłki

Głównymi kandydatami są Erling Haaland i Leo Messi

Głos w tej debacie postanowił zabrać Pep Guardiola

Haaland czy Messi? Szczera odpowiedź Guardioli

Gala Złotej Piłki 2023 odbędzie się w poniedziałek (30 października) w Paryżu. Głównymi kandydatami do zdobycia tej nagrody są Erling Haaland i Leo Messi. Norweg zaliczył znakomity sezon klubowy, zaś Argentyńczyk poprowadził Argentynę do mistrzostwa świata. Niektórzy w gronie faworytów umieszczają także Kyliana Mbappe. Dość zaskakującej odpowiedzi udzielił Thierry Henry, który nie wyróżniłby swojego rodaka. Natomiast Pep Guardiola ma nadzieję, że nagrodę otrzyma jego podopieczny.

– Obydwaj na to zasługują. Realistycznie rzecz biorąc, chcę, żeby Haaland to miał, ponieważ pomógł nam zdobyć to, co osiągnęliśmy. Bardzo chciałbym, żeby to osiągnął. Ale Messi wygrał Puchar Świata – ocenił hiszpański trener Manchesteru City.

