Thierry Henry zaskoczył ws. Złotej Piłki. “Zasługuje na ten tytuł”

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Thierry Henry

Thierry Henry niedawno bronił krytykowanego Kyliana Mbappe

Legendarny piłkarz jest wielkim fanem swojego młodszego rodaka

Mimo tego w kontekście Złotej Piłki obrał stronę Leo Messiego

Thierry Henry nie wybrał Kyliana Mbappe. Leo Messi powinien zdobyć Złotą Piłkę

Wielkimi krokami zbliża się gala wręczenia Złotej Piłki. Według mediów po nagrodę po raz ósmy sięgnie Leo Messi, który zdobył z Argentyną mistrzostwo świata. Wielu ekspertów nie zgadza się z taką decyzją, wskazując jako zwycięzców Erlinga Haalanda lub Kyliana Mbappe.

Wydawało się, że większość Francuzów opowie się za Kylianem Mbappe. Jednak Thierry Henry nieco zaskoczył w tej kwestii. Legendarny piłkarz wielokrotnie przyznawał, że podziwia gwiazdę PSG, ale mimo tego według niego zawodnikiem, który zasłużył na nagrodę Złotej Piłki, jest Leo Messi.

– Wielu może to kwestionować, ale kiedy wygrywa się mistrzostwo świata w sposób, w jaki on to zrobił, nawet jako Francuz, chociaż byłem rozczarowany wynikiem finału, on zasługuje na ten tytuł. Gracze Manchesteru City, tacy jak Erling Haaland, mogą zadać sobie pytanie: dlaczego nie ja? Ale nie możemy zaprzeczyć, że Lionel Messi na to zasłużył, jeśli wygra – ocenił Thierry Henry.

Kiedy odbędzie się gala Złotej Piłki 2023? Uroczysta gala Złotej Piłki 2023 została zaplanowana na 30 października i odbędzie się w Theatre du Chatelet.

Kto powinien otrzymać Złotą Piłkę? Lionel Messi 52% Erling Haaland 33% Kylian Mbappe 8% Ktoś inny 7% 1361 + Głosy Oddaj swój głos: Lionel Messi

Erling Haaland

Kylian Mbappe

Ktoś inny

Zobacz także: Real Madryt gotowy na wielki transfer. W grze Mbappe i Haaland