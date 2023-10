Xavi wprost o porażce z Realem. “Zasługiwaliśmy na zwycięstwo”

IMAGO / Urban and sport Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona przegrała z Realem Madryt 1:2

El Clasico było absolutnym hitem 11. kolejki LaLiga

Xavi Hernandez uważa, że jego drużyna zasługiwała na wygraną

FC Barcelona – Real Madryt. Xavi uważa, że Barca zasługiwała na wygraną

Po pierwszej połowie niewiele wskazywało na to, że El Clasico zakończy się wygraną Realu Madryt. Jednak Królewscy potrafili odwrócić losy meczu i pokonać FC Barcelonę 2:1. Dwa arcyważne gole zdobył Jude Bellingham.

Po spotkaniu głos zabrał Xavi Hernandez, który powtórzył słowa Lewandowskiego, twierdząc, że Blaugrana zasługiwała na wygraną.

– Byliśmy spokojni i cierpliwi, mieliśmy swoje okazje. Zasługiwaliśmy na więcej. Na zwycięstwo. Może przesadzam, ale szczerze uważam, że jeśli ktoś kontrolował mecz, to była to Barcelona. Cierpieliśmy ostatnie 20 minut, ale oni mają te umiejętności. Gdy dajesz im szanse, to cię dobijają – skomentował Xavi.

