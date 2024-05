Juventus rozwiewa plotki transferowe. Ważne decyzje

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Dusan Vlahović i Fedrico Chiesa zostają w Juventusie

W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o potencjalnych odejściach z Juventusu. Dziennikarze sugerowali, że Stara Dama może stracić Federico Chiesę i Dusana Vlahovicia, ponieważ obaj zawodnicy znaleźli się na radarze klubów z Premier League.

W kontekście Chiesy mówiło się o zainteresowaniu ze strony Liverpoolu i Manchesteru United. Ponoć Juventus rozważał sprzedaż, jeśli rozmowy o odnowieniu kontraktu utkwią w martwym punkcie. Bianconeri mieli wycenić Włocha na około 40 milionów euro. Z kolei Vlahović był typowany jako solidne wzmocnienie ataku Chelsea.

Teraz wiadomo jednak, że obaj gwiazdorzy szykują się do pozostania na Allianz Stadium, a przynajmniej tak informuje dziennikarz Rudy Galetti. Według niego Juventus prowadzi rozmowy z Chiesą i Vlahoviciem, chcąc uczynić z tej dwójki liderów drużyny w najbliższych latach.

W sezonie 2023/2024 Juventus najpewniej zajmie miejsce w czołowej piątce Serie A, co zagwarantuje zespołowi udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To bez wątpienia ważny czynnik, który może przekonać gwiazdy do pozostania. Oprócz tego Stara Dama ma odważne plany transferowe, chcąc wrócić do europejskiej czołówki.

Jedyne wątpliwości budzi posada trenera, bo Massimiliano Allegri coraz gorzej dogaduje się z władzami klubu. Niewykluczone, że na tym stanowisku dojdzie do zmiany.