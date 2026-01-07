Guardiola wykluczył. Oni nie zagrają dla City w tym sezonie

Pep Guardiola ma prawo narzekać - aż trzech podstawowych obrońców Obywateli zmaga się z urazami. Mimo tego Manchester City nie zwróci się po wypożyczonych zawodników, co potwierdził hiszpański trener.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola nie sięgnie po wypożyczonych

Wobec kontuzji Josko Gvardiola, Rubena Diasa i Johna Stonesa Manchester City dokonał już „transferu ratunkowego”. Obywatele skrócili wypożyczenie Maxa Alleyne’a. Teraz wicelider Premier League walczy o pozyskanie reprezentanta Anglii. Na ten ruch nieformalną zgodę wyraził już trener ligowego rywala. Jednak media z Wysp nie wykluczały, że Pep Guardiola będzie chciał sprowadzić jeszcze jednego defensora.

Hiszpan, przynajmniej w teorii, mógłby sięgnąć po jednego z graczy, który obecnie przebywają na wypożyczeniach. Na takiej zasadzie Manuel Akanji występuje w Interze, a Vitor Reis w Gironie. Już wiemy, że tak się nie stanie. Guardiola, cytowany przez HaytersTV, potwierdził, że Manchester nie skorzysta z takiej możliwoci.

– Vitor gra tam naprawdę dobrze i jest tam potrzebny – przyznał szkoleniowiec Obywateli. Reis w tym sezonie ma za sobą 17 meczów w La Liga, w których zanotował jedną asystę.