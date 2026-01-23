Guardiola wskazał najlepszą drużynę na świecie. Nie miał wątpliwości

Pep Guardiola na konferencji prasowej wskazał najlepszą drużynę na świecie. Co ciekawe, trener Man City wybrał Arsenal. Warto dodać, że Kanonierzy to ich rywal w walce o triumf w Premier League.

NTB / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Arsenal jest obecnie najlepszą drużyną na świecie według Guardioli

Manchester City przegrał ostatnio derbowe starcie z Manchesterem United (0:2), przez co ponownie stracili dystans w walce o mistrzostwo Anglii. Na 1. miejscu w Premier League plasuje się Arsenal, który po 22. kolejkach wypracował sobie przewagę siedmiu punktów. Patrząc na sytuację w tabeli, najbardziej realny scenariusz wskazuje na to, że to między nimi rozstrzygnie się walka o tytuł.

Przed zbliżającym się meczem z Wolverhampton na konferencji prasowej Pep Guardiola został zapytany o najlepszą drużynę na świecie. Hiszpan bez wahania wskazał na ligowego rywala. „Arsenal jest obecnie najlepszą drużyną na świecie” – powiedział.

Obie drużyny czeka jeszcze bezpośrednia rywalizacja w lidze. Manchester City zmierzy się z Arsenalem w ramach 33. kolejki Premier League. Spotkanie będzie rozegrane na Etihad Stadium. Nie można wykluczyć, że będzie decydujące w kwestii tytułu. Poza ligą oba zespoły są w grze także na innych frontach. Zarówno Kanonierzy, jak i Obywatele rywalizują w Lidze Mistrzów, Carabao Cup i Pucharze Anglii.

W najbliższej kolejce podopieczni Pepa Guardioli zmierzą się z Wolverhampton. Natomiast przed Arsenalem trudna przeprawa, ponieważ zagrają z Manchesterem United. Hit 23. kolejki ligi angielskiej odbędzie się w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 17:30.