Manchester City rozgromił w środę Real Madryt aż 4-0 i zasłużenie wywalczył awans do finału Ligi Mistrzów. Na pomeczowej konferencji Pep Guardiola wskazał cichego bohatera całego sezonu. Nie wymienił ani Erlinga Haalanda, ani Kevina De Bruyne.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rodri

Manchester City wywalczył zasłużony awans do finału Ligi Mistrzów

Obywatele rozgromili Real Madryt i będą faworytami starcia z Interem Mediolan

Pep Guardiola wyznał, że bohaterem całego sezonu jest dla niego Rodri

Guardiola docenia swojego pomocnika

Manchester City nie pozostawił Realowi Madryt żadnych złudzeń. Na Etihad Stadium dominował od pierwszej do ostatniej minuty i w pełni zasłużenie wygrał aż 4-0. Obywatele awansowali do finału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się z Interem Mediolan. Ekipa Pepa Guardioli jest również na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Anglii. W finale Pucharu Anglii zagra natomiast z Manchesterem United.

Manchester City ma więc ogromne szanse, aby na koniec sezonu dołożyć do gabloty aż trzy trofea. Kibice oraz eksperci rozpływają się nad dyspozycją strzelecką Erlinga Haalanda, umiejętnościami Kevina De Bruyne czy rozwojem Jacka Grealisha. Sam Guardiola uważa natomiast, że cichym bohaterem całego sezonu jest Rodri, który stał się najlepszym pomocnikiem w drużynie angielskiego giganta.

– Brakuje mi słów, żeby opisać, jaki sezon rozgrywa Rodri. Wszyscy mówią o Haalandzie, ale bez Rodriego nie byłoby nas w tym miejscu. Stał się naszym najlepszym pomocnikiem. Notuje kapitalny sezon. Dziś rządził zarówno z piłką przy nodze, jak i bez niej. Jego obecność na boisku jest bardzo ważna. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, co więcej mogę powiedzieć – tłumaczył hiszpański menedżer.

