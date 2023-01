fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City pokonał Chelsea (1:0) w czwartkowym spotkaniu 19. kolejki Premier League. Menedżer Obywateli skomentował w kilku słów rywalizację, która miała miejsce w Londynie.

Man City zanotował w czwartek dwunaste zwycięstwo w sezonie

Mecz z udziałem mistrzów Anglii skomentował Josep Guardiola

Hiszpan nie ukrywał, że jego zespół zaprezentował dwa różne oblicza w starciu z ekipą Grahama Pottera

Man City zbliżył się do Arsenalu

Man City zmniejszył do pięciu punktów stratę do lidera rozgrywek Arsenalu. The Citizens w czwartkowym starciu na Stamford Bridge wygrali z Chelsea (1:0) po golu Riyada Mahreza. Asystował mu Jack Grealish. Obaj pojawili się na boisku jako rezerwowi zaledwie trzy minuty i 43 sekundy wcześniej.

– W pierwszej połowie nie graliśmy zbyt dobrze. Podziękowałem Joao Cancelo za jego starania, za to, że nie grał na swojej zwykłej pozycji. Zdecydowaliśmy się jednak na taki skład, w którym nasi zawodnicy mogliby dostosować się do sytuacji na boisku, gdyby rywale postanowili grać pięcioma graczami w obronie – mówił Josep Guardiola cytowany przez BBC Sports.

– W drugiej połowie zagraliśmy dużo, dużo lepiej pod każdym względem. To dla nas ważny wynik. Wiedziałem, że jest miejsce dla Riyada Mahreza. Jest dobry w grze jeden na jeden w ostatniej tercji pola. John Stones był niesamowity na Mistrzostwach Świata i potrafi dobrze przystosować się do gry z trzema środkowymi obrońcami. Gra na najwyższym poziomie, chyba pierwszy raz od siedmiu lat, odkąd do nas dołączył. Kiedy tak gra, jest bardzo dobrze – kontynuował Hiszpan.

– Język ciała Grealisha jest wyjątkowy, niezależnie od tego, czy gra, czy nie. Ci goście zawsze dobrze grają. Był też bardzo dobry w defensywie. Doświadczyliśmy wielu trudności w pierwszej połowie, graliśmy niedbale, wolno i bez rytmu. W drugiej połowie było dużo, dużo lepiej od pierwszej minuty – zakończył opiekun Obywateli.

Man City kolejne spotkanie rozegra w niedzielę. Zmierzy się ponownie z Chelsea, ale tym razem w Pucharze Anglii. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30 na Etihad Stadium.

