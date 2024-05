SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Wayne Rooney

Wayne Rooney: Trzeba budować zespół wokół Bruno Fernandesa

Obecny sezon jest kompletnie nieudany w wykonaniu Manchesteru United. „Czerwone Diabły” zatem w letnim okienku transferowym mogą zrobić sporą roszadę w składzie. Ostatnie doniesienia medialne sugerowały, że zespół może opuścić Bruno Fernandes. Reprezentant Portugalii bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium oraz saudyjskich drużyn.

Wayne Rooney na łamach „Sky Sports” poruszył temat budowy składu Manchesteru United i Bruno Fernandesa. Legenda „Czerwonych Diabłów” uważa, że władze z Old Trafford powinny budować skład wokół swojego kapitana. Były angielski piłkarz wypowiedział się również na temat Marcusa Rashforda.

– Trzeba budować zespół wokół Bruno. Ma w sobie jakość, ma w sobie ducha walki i jeśli kogoś mamy się pozbywać, to innych zawodników. Trzeba zatrzymać młodzież i Bruno. Myślę, że trzeba dokonać dużej czystki. Musi to nastąpić. Nie stanie się to w ciągu jednego roku, ale myślę, że nastąpi to w ciągu kilku następnych lat – powiedział Wayne Rooney cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Wszyscy wiemy, że Marcus ma umiejętności, aby grać na najwyższym poziomie. Nie widzieliśmy tego. Zastanawiam się, czy nadszedł czas, aby Marcus odszedł i zagrał gdzieś indziej. Myślę, że musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Chciałbym, aby został i pobił rekordy w tym klubie. Musi ciężko pracować i trzymać głowę nisko – przyznał Anglik.

