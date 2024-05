Cracovia Kraków – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (19.05.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Cracovia Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2024 12:20 .

Cracovia – Raków: typy bukmacherskie

Raków mimo kiepskiego sezonu wciąż ma realną szansę na awans do europejskich pucharów. Mimo 6. miejsca w lidze tracą tylko punkt do TOP3, a mecz z Cracovią jest doskonałą okazją do zrobienia dużego kroku w stronę awansu w tabeli ligowej. Mimo słabszej dyspozycji Pasów i Medalików uważam, że w Krakowie górą z tego pojedynku wyjdzie Raków. Mój typ: Zwycięstwo Rakowa.

Wojciech STS 2.02 Raków wygra mecz Zagraj

Na ten mecz mamy dla Was również typ jednego z tetryków. Jakub Olkiewicz to dziennikarz sportowy i współgospodarz programu “Tetrycy” na naszym kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby możesz przeczytać na naszym portalu w każdą środę. Typ Kuby: Cracovia wygra.

Jakub STS 3.50 Cracovia wygra Zagraj

Cracovia – Raków: ostatnie wyniki

Podopieczni Jacka Zielińskiego wciąż nie mogą być pewni utrzymania w Ekstraklasie. W ostatniej kolejce doznali kompromitującej porażki (0:4) ze Śląskiem Wrocław. Z kolei tydzień wcześniej zaskoczyli wszystkich i wygrali aż (5:0) z Górnikiem Zabrze. Wyniki Pasów przypominają sinusoidę, bowiem krakowski zespół nie może ustabilizować formy. Przed remisem (0:0) z mocniejszym od siebie Lechem Poznań przegrali (0:1) z Puszczą Niepołomice. Na chwilę obecną mają 4 punkty przewagi nad strefą spadkową.

Raków Częstochowa na pewno po sezonie zmieni trenera. Dawid Szwarga zapłacił posadą za niewystarczające wyniki w lidze. Medaliki w ostatniej kolejce wygrali (2:1) z Pogonią Szczecin, lecz tydzień wcześniej przegrali (0:2) z Zagłębiem Lubin. Forma Rakowa, tak jak w przypadku Cracovii mocno faluje, bowiem zwycięstwo z Widzewem (1:0) było poprzedzone porażką (0:1) z Górnikiem Zabrze i remisem (1:1) z Legią Warszawa.

Cracovia – Raków: historia

Raków w tym sezonie dwukrotnie podejmował na własnym stadionie Cracovię Kraków. Mecz w lidze zakończył się remisem (1:1), a Medalików uratował gol Bartosza Nowaka z rzutu karnego w 88. minucie gry. Drugie spotkanie obu drużyn to konfrontacja w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, gdzie po dogrywce zespół spod Jasnej Góry zwyciężył (1:0) dzięki bramce Milana Rundicia. Warto odnotować, że w ostatnich trzech z pięciu spotkań w regulaminowym czasie gry padł wynik remisowy.

Cracovia – Raków: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie Raków Częstochowa. Analitycy kurs na zwycięstwo gości oszacowali na 2.02, natomiast zdarzenie na triumf gospodarzy ma współczynnik 3.45. Zakładając konto u bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Cracovia – Raków: przewidywane składy

W kadrze meczowej Cracovii na pewno zabraknie Davida Jablonsky’ego, Mathiasa Rasmussena oraz Kacpra Śmiglewskiego. Ponadto za czerwoną kartkę pauzować będzie Karol Knap. W zespole aktualnych mistrzów Polski do Krakowa z resztą drużyny nie pojadą Adrian Gryszkiewicz oraz Muhamed Sahinović.

Cracovia Jacek Zielisnki 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Cracovia Jacek Zielisnki 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 2 Cornel Emilian Rapa 4 Pawel Jaroszynski 11 Mikkel Maigaard 13 Sebastian Madejski 17 Mateusz Bochnak 23 Fabian Bzdyl 33 Eneo Bitri 63 Filip Rozga 5 Gustav Berggren 9 Lukasz Zwolinski 10 Ivan Lopez Alvarez 15 Adnan Kovacevic 16 Dawid Drachal 17 Jakub Myszor 21 Dusan Kuciak 23 Péter Baráth 26 Erick Otieno 27 Bartosz Nowak 88 Matej Rodin

Cracovia – Raków: transmisja meczu

Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (19 maja) o godzinie 12:30. Mecz będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport 3. Rywalizacja będzie również dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament w cenie 39 zł przez pierwsze trzy miesiące. Potem cena pakietu wzrasta do 54 zł miesięcznie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.