fot. PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan po fantastycznym sezonie może opuścić Manchester City

Niemca kusi FC Barcelona, która oferuje mu atrakcyjne i satysfakcjonujące warunki

Pep Guardiola chce za wszelką cenę zatrzymać gwiazdora u siebie

Obywatele spełnią żądania Niemca?

Manchester City zakończył sezon 2022/2023 upragnioną wygraną w Lidze Mistrzów. Pep Guardiola zdobył swój drugi tryplet w karierze, dokładając do tego triumfy w Premier League oraz Pucharze Anglii. Po fantastycznej kampanii w szeregach Obywateli może dojść do kilku zmian. Do jednej z nich hiszpański menedżer na pewno nie chce doprowadzić.

Od kilku miesięcy toczy się dyskusja dotycząca przyszłości Ilkaya Gundogana, który stał się dla Manchesteru City postacią nieocenioną. 32-latek wszedł na najwyższy poziom i odgrywa w taktyce Guardioli kluczową rolę.

Niemiec nie wyklucza zmiany otoczenia po wygaśnięciu umowy. Bardzo mocno kusi go FC Barcelona, która oferuje dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. Manchester City również prowadzi negocjacje z pomocnikiem, lecz chce tylko rocznego przedłużenia.

Kluczowa dla Gundogana jest stabilizacja. Skłania się on więc ku skorzystaniu z propozycji Dumy Katalonii. Do takiego obrotu spraw nie chce dopuścić Guardiola, który za wszelką cenę pragnie zatrzymać doświadczonego Niemca. Zwrócił się on więc do władz Manchesteru City z prośbą, aby te spełniły jego żądania i zaoferowały mu dłuższą umowę.

