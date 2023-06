Chociaż The Times donosił o chęciach Manchesteru City do przedłużenia umowy z Pepem Guardiolą, Guardian jest przekonany, że trener opuści Etihad Stadium po wygaśnięciu jego umowy.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola znajduje się w swoim szczytowym momencie kariery w Manchesterze City

Jego obecna umowa obowiązuje do 2025 roku, ale klub już chciałby ją przedłużyć

Guardian przekonuje jednak, że Hiszpan zamierza opuścić Etihad Stadium po wygaśnięciu kontraktu

Guardiola planuje już swoje odejście z Manchesteru City

Pep Guardiola właśnie zakończył swój siódmy sezon w Manchesterze City. I to w jakim stylu! Hiszpański szkoleniowiec wreszcie sięgnął po puchar Ligi Mistrzów, tak wyczekiwany na Etihad Stadium. Został też pierwszym trenerem w historii, który dwukrotnie wygrał potrójną koronę. Obywatele do europejskiego trofeum dołożyli bowiem mistrzostwo oraz Puchar Anglii.

Obecna umowa Guardioli obowiązuje do końca sezonu 2024/2025. The Times donosił już po finale Ligi Mistrzów, że klub chce jak najszybciej przedłużyć tę współpracę. Guardian jest jednak przekonany, że szkoleniowiec podjął już decyzję. Zakłada ona odejście z Etihad Stadium po wygaśnięciu obecnego kontraktu. Jak przekonuje wspomniane źródło, trudno będzie przekonać Hiszpana do zmiany decyzji. Jeśli ten plan się spełni, Guardiola i tak spędzi w Manchesterze dziewięć lat – znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł zakładać w 2016 roku.

Zobacz też: Monchi trafi do Premier League? Trwają rozmowy z Sevillą.