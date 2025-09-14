Na kogo postawią Guardiola i Amorim? Przewidywane składy na derby Manchesteru

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Jose Mourinho

Pep Guardiola stanie naprzeciwko Rubena Amorima

Już dzisiaj o godzinie 17:30 odbędzie się prawdziwa uczta dla kibiców futbolu – wówczas będziemy bowiem świadkami derbów Manchesteru w ramach 4. kolejki Premier League. Starcie Manchesteru City z Manchesterem United od lat elektryzuje fanów nie tylko w Anglii, ale i na całym świecie. Dzisiejszy mecz zapowiada się jako ozdoba tej serii gier, jednak zarówno Pep Guardiola, jak i Ruben Amorim mają powody do zmartwień. Mianowicie, obaj szkoleniowcy zmagają się z poważnymi brakami kadrowymi, które mogą znacząco wpłynąć na obraz niedzielnej rywalizacji.

W szeregach ekipy Obywateli zabraknie kilku kluczowych zawodników. Kontuzjowani są Omar Marmoush, Rayan Cherki, Mateo Kovacić oraz Savinho. W związku z tym Guardiola ma zamiar od pierwszej minuty postawić na Oscara Bobba oraz Jeremy’ego Doku, którzy do tej pory częściej pełnili role rezerwowych. Ponadto spodziewany jest debiut między słupkami Gianluigiego Donnarummy, sprowadzonego tego lata do zespołu z Etihad Stadium. Włoski golkiper błyskawicznie zostanie więc rzucony na głęboką wodą, biorąc udział w jednym z najważniejszych meczów sezonu.

Problemy zdrowotne dotykają także drużynę Czerwonych Diabłów. Po stronie United wciąż niedostępni pozostają Matheus Cunha, Diogo Dalot, Lisandro Martinez i Mason Mount. Ruben Amorim, mimo ograniczonych opcji, planuje wystawić ofensywny tercet w składzie – Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko oraz Amad Diallo. Jeśli chodzi o obsadę bramki, najprawdopodobniej zobaczymy Altaya Bayındira. Zatem wszystko wskazuje na to, że dzisiejsze derby przyniosą nie tylko ogromne emocje, ale również sporo niespodzianek personalnych. Premierowy gwizdek sędziego wybrzmi w tym pojedynku o godzinie 17:30.

Prognozowane składy na mecz Manchester City – Manchester United

Man City: Donnarumma – Matheus Nunes, Dias, Ake, O’Reilly – Bernardo, Rodri, Reijnders – Bobb, Haaland, Doku

Man United: Bayindir – Yoro, De Ligt, Shaw – Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu – Mbeumo, Sesko, Amad