PressFocus Na zdjęciu: Mason Greenwood

Dziennikarze The Athletic przed środowym meczem Manchesteru United z Leeds United wypytali fanki Czerwonych Diabłów na temat przyszłości Masona Greenwooda w klubie. Wypowiedzi były niemal jednogłośne; kobiety sprzeciwiają się możliwości powrotu Anglika do drużyny.

Prokuratura umorzyła postępowanie karne przeciwko Masonowi Greenwoodowi

Anglik nie został jednak oczyszczony z zarzutów

The Athletic przeprowadziło wśród damskich kibiców Manchesteru United ankietę. Z niej jasno wynika, że nie wyobrażają one sobie powrotu piłkarza do ich ukochanego klubu

“Nie chcę go widzieć, jak trenuje, gra czy przebywa na Old Trafford”

Sytuacja Masona Greenwooda będzie bardzo trudna do rozwiązania przez Manchester United. W zeszły czwartek pojawiła się informacja o tym, że prokuratura umorzyła postępowanie karne przeciwko Anglikowi. Rzecznik powiedział, że zarzuty zostały wycofane z powodu “połączenia wycofania kluczowych świadków i pojawienia się nowych materiałów, które wyszły na jaw”. 21-latek nie został bynajmniej oczyszczony z zarzutów o próbę gwałtu, kontrolowanie i stosowanie środków przymusu oraz napaść prowadzącą do uszkodzenia ciała. Oficjalnie kontrakt Greenwooda z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do 2025 roku. The Athletic przed środowym meczem z Leeds United przeprowadziło ankietę wśród fanek drużyny z Old Trafford. Wypowiedzi były niemalże jednoznaczne – żadna z zapytanych kobiet nie wyobraża sobie powrotu Anglika do gry dla Manchesteru United.

Natalie Burrell to fanka zarówno męskiej, jak i żeńskiej drużyny Czerwonych Diabłów. Założyła też Klub Damskich Kibiców Manchesteru United.

– Nie powinien więcej grać dla tego klubu. Pozwolenie mu na powrót byłoby najgorszą możliwą rzeczą. Cofnęłoby to nasz klub względem tego, co próbujemy osiągnąć z naszą kobiecą drużyną i kampaniami typu Her Game Too. Zdecydowanie nie chcę go z powrotem. Gdyby go sprzedali również nie byłoby to złym rozwiązaniem. Po prostu nie chce widzieć jak trenuje. Nie chcę widzieć go w koszulce Manchesteru United ani na Old Trafford – powiedziała Burrell. Inne ankietowane kobiety wypowiadały się w podobnym tonie.

Trudno spodziewać się, by sytuacja Greenwooda się poprawiła. Ostatnio mówiło się, że piłkarz – uznawany niedawno za jeden z największych talentów angielskiej piłki – przeniesie się do Chin. Takie rozwiązanie wydaje się sensowne dla każdej ze stron.

