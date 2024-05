Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jonny Evans

Heaton oraz Evans opuszczą Manchester United

Manchester United nie zaliczy obecnego sezonu do udanych. „Czerwone Diabły” szybko pożegnały się z rozgrywkami Ligi Mistrzów, bowiem już na etapie fazy grupowej. Natomiast podopieczni Erika ten Haga w Premier League głównie zawodzą, czego efektem jest niska pozycja w tabeli. Drużynę z Old Trafford zatem czeka pracowite letnie okienko transferowe.

W przerwie między sezonami Manchester United będzie czekało również wietrzenie szatni. Pete O’Rourke poinformował już, którzy piłkarze opuszczą Old Trafford. Dziennikarz „Football Insider” zdradził, że „Czerwone Diabły” rozstaną się z Jonnym Evansem oraz Tomem Heatonem. Kontrakty obu zawodników wygasają wraz z końcem sezonu, a klub podjął decyzję o ich nieprzedłużeniu.

Tom Heaton jest wychowankiem Manchesteru United. Piłkarz na stałe nie przebił się do składu „Czerwonych Diabłów”, przez co na początku był wypożyczany, aż w końcu odszedł na stałe. Bramkarz wrócił na Old Trafford w lipcu 2021 roku, ale przez trzy lata pełnił rolę trzeciego bramkarza. Ta rola również miała przygotować 38-latka do menadżerki, z którą wiąże swoją przyszłość.

Ubiegłoroczny transfer Jonny’ego Evansa nie wywołał specjalnej euforii w Manchesterze United. Doświadczony stoper jednak z uwagi na liczne kontuzji, wskoczył do podstawowego składu „Czerwonych Diabłów”. 36-latek wywiązał się dobrze ze swojej roli, ale jego dni na Old Trafford są już policzone.

