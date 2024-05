Umowa Pepa Guardioli z Manchesterem City obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Według Davida Ornsteina panuje przeczucie, że hiszpański trener wówczas odejdzie z angielskiego klubu.

Źródło: David Ornstein / The Athletic

Źródło: David Ornstein / The Athletic

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola opuści Manchester City po wypełnieniu kontraktu?

Pep Guardiola prowadzi Manchester City od 2016 roku i jest to najdłuższy pobyt Hiszpana w jednym klubie podczas jego trenerskiej kariery. Wydaje się jednak, że współpraca 53-latka z angielską ekipą dobiegnie końca już po sezonie 2024/2025. Umowa między stronami obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku, a jak ujawniono w brytyjskich mediach, słynny menedżer po wygaśnięciu kontraktu najprawdopodobniej opuści Etihad Stadium.

Czy uważasz, że Pep Guardiola przedłuży kontrakt z Manchesterem City? Tak 0% Nie 100% Ciężko powiedzieć 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Ciężko powiedzieć

To oznaczałoby, że kolejna kampania byłaby ostatnią dla cenionego trenera w drużynie The Citizens. – Nie sądzę, aby Pep Guardiola podjął już decyzję na temat przyszłości. Często robi to bowiem na ostatnią chwilę. W branży panuje jednak przeczucie, że Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City latem 2025 roku. Obecnie nie mam dowodów na poparcie tej tezy, ale takie są przewidywania – wyznał David Ornstein z brytyjskiego magazynu “The Athletic”.

53-letni szkoleniowiec przed podjęciem pracy w Anglii opiekował się Bayernem Monachium (2013-2016) oraz Barceloną (2008-2012). Pep Guardiola jako menedżer Obywateli pięciokrotnie wygrał Premier League, a w tym roku może sięgnąć po szósty tytuł. Oprócz tego zdobył również między innymi Ligę Mistrzów. Przypomnijmy, iż Manchester City w poprzednim sezonie zgarnął potrójną koronę.