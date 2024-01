Gabriel Jesus zmagał się w ostatnich dniach z urazem kolana. Na szczęście kontuzja gwiazdy Arsenalu nie okazała się poważna i napastnik wrócił dzisiaj do treningów z resztą zespołu.

Imago / Bart Stoutjesdijk Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Gabriel Jesus opuścił ostatni mecz w Pucharze Anglii z Liverpoolem

Napastnik narzekał na uraz kolana, lecz doszedł już do pełni zdrowia

Brazylijczyk dzisiaj wrócił do zajęć z piłką na boisku treningowym

Gabriel Jesus trenował z resztą drużyny Arsenalu

Mikel Arteta nie mógł skorzystać w ostatnim meczu Pucharu Anglii z usług Gabriela Jesus’a. Brazylijczyk narzekał na dolegliwości związane z kolanem. Arsenal jednak nie musi się martwić, bo kontuzja okazała się nie groźna, a napastnik wziął dziś udział w treningu Arsenalu wraz z resztą drużyny. To oznacza, że hiszpański szkoleniowiec może liczyć na jego obecność w nadchodzącym spotkaniu.

26-latek ma w tym sezonie spore problemy zdrowotne. Uraz kolana nie był pierwszą jego kontuzją w aktualnej kampanii. Wcześniej snajper opuścił kilka spotkań ze względu na kontuzję uda. Problemy z kolanem miał także na początku rozgrywek, gdy nie uczestniczył w pierwszych dwóch meczach Premier League.

Gabriel Jesus jak dotąd wystąpił łącznie w 21 meczach, w których 7 razy wpisał się na listę strzelców. Do tego dołożył również 3 asysty. Na półmetku rozgrywek Arsenal zajmuje 4. miejsce w lidze ze stratą 5 punktów do pierwszego Liverpoolu. Ponadto “Kanonierzy” wywalczyli awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się z FC Porto.